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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'de yaşanan... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T20:04+0300
2023-02-24T20:07+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
fransa
türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.
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recep tayyip erdoğan, fransa, türkiye
recep tayyip erdoğan, fransa, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

20:04 24.02.2023 (güncellendi: 20:07 24.02.2023)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.
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