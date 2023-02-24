https://sputniknews.com.tr/20230224/corumda-eski-muhtar-yeni-muhtari-oldurdu-1067439201.html

Çorum'da eski muhtar yeni muhtarı öldürdü

Çorum'da eski muhtar yeni muhtarı öldürdü

Çorum'da eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T00:58+0300

2023-02-24T00:58+0300

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türkiye

çorum

muhtar

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı.AA'nın haberine göre, Akçalı köyü eski muhtarı İsmail E. ile mevcut muhtar 42 yaşındaki Mesut Uzunkaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail E, tabancasıyla ateş ederek Mesut Uzunkaya ve babası 79 yaşındaki Turan Uzunkaya'yı yaraladı.İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı muhtar ve babası, yakınları tarafından özel araçla götürülürken yolda aktarıldığı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı muhtar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba Turan Uzunkaya ise buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.İsmail E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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