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Çorum'da eski muhtar yeni muhtarı öldürdü
Çorum'da eski muhtar yeni muhtarı öldürdü
Çorum'da eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T00:58+0300
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çorum
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı.AA'nın haberine göre, Akçalı köyü eski muhtarı İsmail E. ile mevcut muhtar 42 yaşındaki Mesut Uzunkaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail E, tabancasıyla ateş ederek Mesut Uzunkaya ve babası 79 yaşındaki Turan Uzunkaya'yı yaraladı.İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı muhtar ve babası, yakınları tarafından özel araçla götürülürken yolda aktarıldığı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı muhtar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba Turan Uzunkaya ise buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.İsmail E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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çorum, muhtar
çorum, muhtar

Çorum'da eski muhtar yeni muhtarı öldürdü

00:58 24.02.2023
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© İHA
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Çorum'da eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı.
AA'nın haberine göre, Akçalı köyü eski muhtarı İsmail E. ile mevcut muhtar 42 yaşındaki Mesut Uzunkaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail E, tabancasıyla ateş ederek Mesut Uzunkaya ve babası 79 yaşındaki Turan Uzunkaya'yı yaraladı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı muhtar ve babası, yakınları tarafından özel araçla götürülürken yolda aktarıldığı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı muhtar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba Turan Uzunkaya ise buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İsmail E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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