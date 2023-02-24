https://sputniknews.com.tr/20230224/bm-ve-uluslararasi-kuruluslar-suriyeye-yardim-etmekte-cok-gecikti-1067534103.html

‘BM ve uluslararası kuruluşlar Suriye’ye yardım etmekte çok gecikti’

‘BM ve uluslararası kuruluşlar Suriye’ye yardım etmekte çok gecikti’

Emir Aşnas’a göre BM ve uluslararası kuruluşlar Suriye’ye yardımda geç kalırken, bunda ABD’nin dünyayı baskı altına alması etkili. Aşnas, yardım için... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T17:31+0300

2023-02-24T17:31+0300

2023-02-27T04:45+0300

eksen

radyo

rsfm

suriye

deprem

bm

birleşmiş milletler (bm)

abd

insani yardım

yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063519014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd68ca625fbbe9c11a7eb42c6b77b1c3.jpg

Türkiye merkezli Kahramanmaraş depreminin önemli hasar verdiği Suriye’ye yönelik yardım hatları nihayet bir nebze açıldı. Nihayet bazı Avrupa ülkelerinden uçaklar Şam’a inerken, en dikkat çekici olan 11 yıl sonra Suudi Arabistan’dan bir yardım uçağının inişi oldu. Depremle birlikte Suriye yönetiminin özellikle Arap dünyasıyla diplomasisinin hızlanması söz konusu olurken, Türkiye deprem öncesi süreci dondurmuş görünüyor.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, dışişleri bakanları düzeyinde toplantı hazırlıkları için çalışıldığını söyledi. Ancak Ankara depreme rağmen Suriye hükümetiyle yardımların gideceği kapıları açmazken, ABD yönetiminin ‘Şam’la görüşmeleri men eden’ olumsuz rolüyle devreye girmiş olabileceği şüpheleri bulunuyor.Deprem sonrası Suriye’nin hızlanan uluslararası temas trafiğini ve Türkiye ile olası diplomatik girişimlerin durumunu araştırmacı yazar Emir Aşnas’la konuştuk…‘Depremle ilgili verilen ölü sayıları sağlıklı değil’Emir Aşnas’a göre deprem sonrasında büyük yara alan Suriye’ye BM ve uluslararası kuruluşlar fiilen ‘bölünmüşlük’ gerekçesiyle yardım etmekte çok gecikti. Açıklanan ölü sayılarının muhtemelen çok daha fazla olacağını belirten Aşnas, Türkiye’de olduğu gibi Suriye’de de depremin gerçek bilançosunun da henüz tam anlamıyla ortaya çıkmadığını belirtti:‘BM ve uluslararası kuruluşlar Suriye’ye yardım etmekte çok gecikti’Aşnas’a göre, Suriye’de gerçekte 10 bine yakın ölümden bahsedilebileceğini belirtirken, büyük yıkıma rağmen yardımların çok geç ulaştığını vurguladı. BM yetkilisinin bile siyasi nedenlerle yardımın geciktiğini itiraf ettiğini belirten Aşnas, bunda Suriye hükümetine açılan kapıların kullanılmaması ve AB ile ABD’nin ambargolarının etkili olduğunu vurguladı:‘ABD kendi yasasıyla tüm dünyayı baskı altına alıyor’ABD’nin Suriye’ye ambargosuyla kendi çıkarlarını kendi ulusal yasalarıyla korurken, bütün dünyayı baskı altına aldığını belirten Aşnas, bunun Suriye’nin diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerini etkilediğini vurguladı. Aşnas, İdlib ve Türkiye kontrolündeki bölgelerdeki cihatçı güçlerin de kendi bölgelerine Suriye hükümetinin yardımlarını kabul etmediklerini söylerken, Çavuşoğlu’nun Şam ile kapı açılabileceği söyleminin de sonuçsuz kaldığını ekledi:‘Suudi Arabistan, Suriye’nin istediği duruma henüz gelmedi, pazarlıklar sürüyor’Aşnas’a göre, deprem Suriye ile Arap dünyası arasındaki açılımı zorunlu olarak hızlandırıyor. BAE’nin girişimlerine dikkat çeken Aşnas Esad’ın Umman’a yaptığı resmi ziyarete ve Mısır Cumhurbaşkanı tarafından telefonla aranmasına dikkat çekti. Aşnas Suudi Dışişleri Bakanı’nın da Münih konferansında artık Suriye ve mülteciler sorununun Suriye hükümetiyle çözülmesi gerektiği sözlerine dikkat çekti. Ancak Aşnas’a göre pazarlıklar sürse de Suudiler henüz Şam’ın istediği noktaya gelmediler:‘Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceği konusunda kötümserim’Türkiye ile Suriye arasında yeni açılım depremle ‘rafa kalkmış’ görünürken, görüşme hazırlığı haberlerine rağmen Aşnas bu konuda karamsar. Depremle büyük yara alan Türkiye’de bu işi yürütebilecek motivasyonun azaldığı görüşünde olan Aşnas, bunda Batı’nın olası etkisine de dikkat çekti:‘Türkiye’nin Suudi Arabistan’la koordineli gittiği yorumları var’Aşnas, Arap dünyasında kimi yorumcuların Türkiye’nin Suriye ile normalleşme işini BAE değil asıl Suudi Arabistan’a bıraktığı görüşünü aktarırken, esasında Mısır’la birlikte Suudi yönetimi güçlü bir irade sergilese sorunun halledileceğini dile getirdi. Ancak Aşnas’a göre kafasında Yemen bulunan Riyad, yeterince istekli davranmıyor:

https://sputniknews.com.tr/20230226/afet-bolgesindeki-ilk-konteyner-carsi-hizmete-giriyor-1067517442.html

https://sputniknews.com.tr/20230227/bakan-soylu-afet-bolgelerinde-guvenlik-ve-asayis-problemimiz-yok-1067533135.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo, rsfm, suriye, deprem, bm, birleşmiş milletler (bm), abd, insani yardım, yardım