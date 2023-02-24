https://sputniknews.com.tr/20230224/beyaz-saray-rusya-siradisi-adimlar-sayesinde-batinin-yaptirimlarina-karsi-dayaniklilik-sergiledi-1067475243.html

Beyaz Saray: Rusya sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına karşı dayanıklılık sergiledi

Beyaz Saray: Rusya sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına karşı dayanıklılık sergiledi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus ekonomisinin sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına belli bir... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T21:20+0300

2023-02-24T21:20+0300

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ukrayna krizi

beyaz saray

rusya

yaptırım

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Kirby, günlük basın brifinginde, “Rus ekonomisi, bir şekilde belirli bir dayanıklılık gösteriyor, ancak bunun nedeni atılan sıradışı adımlar oldu” ifadesini kullandı.ABD’li yetkili, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya ek yaptırımlar uygulayabileceklerini de sözlerine ekledi.Ukrayna askerlerinin Patriot hava savunma sistemlerini kullanmaya yönelik eğitim süresinin yarısını tamamladığını söyleyen Kirby, “Patriot kullanımı konusunda eğitim alan Ukrayna askerleri yolun kalan yarısını, belki yarıdan biraz daha falasını kattetmeleri gerekiyor” dedi.

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beyaz saray, rusya, yaptırım