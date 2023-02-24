https://sputniknews.com.tr/20230224/beyaz-saray-rusya-siradisi-adimlar-sayesinde-batinin-yaptirimlarina-karsi-dayaniklilik-sergiledi-1067475243.html
Beyaz Saray: Rusya sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına karşı dayanıklılık sergiledi
Beyaz Saray: Rusya sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına karşı dayanıklılık sergiledi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus ekonomisinin sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına belli bir... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T21:20+0300
2023-02-24T21:20+0300
2023-02-24T21:33+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
rusya
yaptırım
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Kirby, günlük basın brifinginde, “Rus ekonomisi, bir şekilde belirli bir dayanıklılık gösteriyor, ancak bunun nedeni atılan sıradışı adımlar oldu” ifadesini kullandı.ABD’li yetkili, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya ek yaptırımlar uygulayabileceklerini de sözlerine ekledi.Ukrayna askerlerinin Patriot hava savunma sistemlerini kullanmaya yönelik eğitim süresinin yarısını tamamladığını söyleyen Kirby, “Patriot kullanımı konusunda eğitim alan Ukrayna askerleri yolun kalan yarısını, belki yarıdan biraz daha falasını kattetmeleri gerekiyor” dedi.
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beyaz saray, rusya, yaptırım
Beyaz Saray: Rusya sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına karşı dayanıklılık sergiledi
21:20 24.02.2023 (güncellendi: 21:33 24.02.2023) Abone ol
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus ekonomisinin sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına belli bir dayanıklılık sergilediğini belirtti.
Kirby, günlük basın brifinginde, “Rus ekonomisi, bir şekilde belirli bir dayanıklılık gösteriyor, ancak bunun nedeni atılan sıradışı adımlar oldu” ifadesini kullandı.
ABD’li yetkili, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya ek yaptırımlar uygulayabileceklerini de sözlerine ekledi.
Ukrayna askerlerinin Patriot hava savunma sistemlerini kullanmaya yönelik eğitim süresinin yarısını tamamladığını söyleyen Kirby, “Patriot kullanımı konusunda eğitim alan Ukrayna askerleri yolun kalan yarısını, belki yarıdan biraz daha falasını kattetmeleri gerekiyor” dedi.