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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/beyaz-saray-rusya-siradisi-adimlar-sayesinde-batinin-yaptirimlarina-karsi-dayaniklilik-sergiledi-1067475243.html
Beyaz Saray: Rusya sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına karşı dayanıklılık sergiledi
Beyaz Saray: Rusya sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına karşı dayanıklılık sergiledi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus ekonomisinin sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına belli bir... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T21:20+0300
2023-02-24T21:33+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
rusya
yaptırım
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Kirby, günlük basın brifinginde, “Rus ekonomisi, bir şekilde belirli bir dayanıklılık gösteriyor, ancak bunun nedeni atılan sıradışı adımlar oldu” ifadesini kullandı.ABD’li yetkili, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya ek yaptırımlar uygulayabileceklerini de sözlerine ekledi.Ukrayna askerlerinin Patriot hava savunma sistemlerini kullanmaya yönelik eğitim süresinin yarısını tamamladığını söyleyen Kirby, “Patriot kullanımı konusunda eğitim alan Ukrayna askerleri yolun kalan yarısını, belki yarıdan biraz daha falasını kattetmeleri gerekiyor” dedi.
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beyaz saray, rusya, yaptırım
beyaz saray, rusya, yaptırım

Beyaz Saray: Rusya sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına karşı dayanıklılık sergiledi

21:20 24.02.2023 (güncellendi: 21:33 24.02.2023)
© AFP 2023 / Alex WongPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / Alex Wong
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus ekonomisinin sıradışı adımlar sayesinde Batı’nın yaptırımlarına belli bir dayanıklılık sergilediğini belirtti.
Kirby, günlük basın brifinginde, “Rus ekonomisi, bir şekilde belirli bir dayanıklılık gösteriyor, ancak bunun nedeni atılan sıradışı adımlar oldu” ifadesini kullandı.
ABD’li yetkili, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya ek yaptırımlar uygulayabileceklerini de sözlerine ekledi.

Ukrayna askerlerinin Patriot hava savunma sistemlerini kullanmaya yönelik eğitim süresinin yarısını tamamladığını söyleyen Kirby, “Patriot kullanımı konusunda eğitim alan Ukrayna askerleri yolun kalan yarısını, belki yarıdan biraz daha falasını kattetmeleri gerekiyor” dedi.
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