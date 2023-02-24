https://sputniknews.com.tr/20230224/bakan-karaismailoglu-katardan-ve-yardimci-dost-ulkelerden-gelecek-konteynerler-yola-cikti-1067459150.html

Bakan Karaismailoğlu: Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı

Bakan Karaismailoğlu: Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye akın akın konteyner transferi sağladıklarını belirterek, "Bir... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T14:09+0300

2023-02-24T14:09+0300

2023-02-24T14:09+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adil karaismailoğlu

deprem

konteyner

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Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği'nde yaptığı basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraşlı depremler sonrası Yunanistan büyüklüğünde bir alanda arama kurtarma çalışmaları yapıldığını söyledi.Afetin ardından yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "Hayatı olağan hale döndürmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getirmek için büyük mücadele var. 19 gün içinde zor günler geçirdik. Enkaz altında arama tarama çalışmalarımız bitti. Adıyaman'da enkazın önemli bir kısmını kaldırdık ve kaldırmaya devam ediyoruz. Yıkılması gereken binalarla ilgili planlamalarımızı yaptık. Yıkım çalışmaları devam ederken bir taraftan da enkazın döküm sahalarına taşınması devam ediyor. Döküm sahasındaki geri dönüşümün de planlamasını yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren onlar da rayına girecek." diye konuştu.Adıyaman'ın da depremden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılarken gelecek günleri ve yılları da bugünden planladıklarını dile getirdi.'Şehrimizin güneyinde prefabrik konutlarımızın çalışmaları başladı'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Adıyaman'da yapılacak konutların alanlarına ilişkin değerlendirmede bulunduklarını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Karaismailoğlu, zemin etütlerinin incelenmesinden sonra imar planının kesinleşeceğini ve bu konuda bölgede çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Şehirdeki ticaret ve şehir merkezine ilişkin planlamaların tasarlandığını ve bunların kısa zamanda yürürlüğe gireceğini söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:Karaismailoğlu, Adıyaman'ın ayağa kaldırılıp şehrin ekonomisinin ve hareketliliğinin canlandırılması gerektiğine dikkati çekerek, sanayicilerin ve ticaret odalarının bu noktada önemli olduğunu vurguladı.Sanayicilerin ve ticaret odalarının, ticarethanelerin nasıl açılacağına ilişkin görüşlerini aldıklarını belirten Karaismailoğlu, "Organize sanayi bölgelerine konteynerler getirilerek, çalışanlarımızın oralarda aileleriyle birlikte buranın sanayisine katkı vermeleri gerekiyor." dedi.Karaismailoğlu, Adıyaman'dan deprem sonrasında yaşanan göçe işaret ederek, gidenlerin de tekrar şehre döndürülmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.'Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı'Adıyaman'da bütün bakanlıkların seferberlik halinde çalıştığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak Adıyaman'ı üs edindik ve burada önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın bütün imkanlarını deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. El birliğiyle milletimizle bu şehirleri tekrar ayağa kaldıracağız. Depremden etkilenen coğrafya Türkiye'nin kalbi. Buralarda hem ekonomik hareketlilik hem de tarihi bir kültür var. Türkiye'nin aslı var, buralar bizim için çok kıymetli. Buralardan hiçbir zaman devletimiz elini kaldırmayacaktır." ifadelerini kullandı.Konteynerlere yönelik vatandaşların önemli hassasiyeti ve ilgisi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, bölgenin ve Adıyaman'ın da bundan nasibini alacağını dile getirdi.Karaismailoğlu, akın akın konteynerlerin transferlerini sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti.Konteyner taşıyan gemilerin durumuÖte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar'dan yüklenen ve deprem bölgesine ulaştırılması için 14 Şubat itibarıyla yola çıkan gemilerden ilkinin 3 veya 4 Mart'ta İskenderun Limanı'na ulaşması bekleniyor. Peyderpey yola çıkan 5 gemi, 1388 yaşam konteyneri ve 627 palet insani yardım malzemesi taşıyor.

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adil karaismailoğlu, deprem, konteyner