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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/antakyada-depremden-etkilenen-agir-hasarli-binalarin-yikimi-suruyor-1067454840.html
Antakya’da depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Antakya’da depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Türkiye’nin büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından Antakya’da kullanılamaz hale gelen binaların, kontroller sonrasında yıkımı devam ediyor. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
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Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem sonrası kullanılamaz hale gelen binalar ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkılıyor.Yapılan tespitler sonrası güvenlik riski oluşturan binaların acil yıkım kararıyla çalışmalarına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı teknik ekipler, ilçedeki binaları tek tek kontrol ediyor.
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Antakya’da depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Antakya’da depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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video, deprem, antakya, hatay, видео
video, deprem, antakya, hatay, видео

Antakya’da depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

12:42 24.02.2023 (güncellendi: 12:43 24.02.2023)
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Türkiye’nin büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından Antakya’da kullanılamaz hale gelen binaların, kontroller sonrasında yıkımı devam ediyor.
Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem sonrası kullanılamaz hale gelen binalar ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Yapılan tespitler sonrası güvenlik riski oluşturan binaların acil yıkım kararıyla çalışmalarına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı teknik ekipler, ilçedeki binaları tek tek kontrol ediyor.
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