https://sputniknews.com.tr/20230224/antakyada-depremden-etkilenen-agir-hasarli-binalarin-yikimi-suruyor-1067454840.html
Antakya’da depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Antakya’da depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Türkiye’nin büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından Antakya’da kullanılamaz hale gelen binaların, kontroller sonrasında yıkımı devam ediyor. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T12:42+0300
2023-02-24T12:42+0300
2023-02-24T12:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
antakya
hatay
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Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem sonrası kullanılamaz hale gelen binalar ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkılıyor.Yapılan tespitler sonrası güvenlik riski oluşturan binaların acil yıkım kararıyla çalışmalarına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı teknik ekipler, ilçedeki binaları tek tek kontrol ediyor.
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Antakya’da depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Antakya’da depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
2023-02-24T12:42+0300
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video, deprem, antakya, hatay, видео
video, deprem, antakya, hatay, видео
Antakya’da depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
12:42 24.02.2023 (güncellendi: 12:43 24.02.2023) Abone ol
Türkiye’nin büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından Antakya’da kullanılamaz hale gelen binaların, kontroller sonrasında yıkımı devam ediyor.
Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem sonrası kullanılamaz hale gelen binalar ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkılıyor.
Yapılan tespitler sonrası güvenlik riski oluşturan binaların acil yıkım kararıyla çalışmalarına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı teknik ekipler, ilçedeki binaları tek tek kontrol ediyor.