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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/alman-ekonomi-bakani-habeck-yaptirimlar-ise-yaramiyor-rusyayi-ancak-savas-alaninda-yenebiliriz-1067437632.html
Alman Ekonomi Bakanı Habeck: Yaptırımlar işe yaramıyor, Rusya’yı ancak savaş alanında yenebiliriz
Alman Ekonomi Bakanı Habeck: Yaptırımlar işe yaramıyor, Rusya’yı ancak savaş alanında yenebiliriz
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Habeck, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretilen malların üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’ya ihracatına yasak... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T00:02+0300
2023-02-24T00:02+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bugün yaptırımlar konulu basın toplantısında, üçüncü ülkelerin AB mallarını Rusya’ya tedarik ederek yaptırımları teğet geçmesini yasaklayan tedbirlerin etkinliğin ilişkin bir soru üzerine şunu söyledi:
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Alman Ekonomi Bakanı Habeck: Yaptırımlar işe yaramıyor, Rusya’yı ancak savaş alanında yenebiliriz

00:02 24.02.2023
© TOBIAS SCHWARZRobert Habeck
Robert Habeck - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© TOBIAS SCHWARZ
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Habeck, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretilen malların üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’ya ihracatına yasak getirilmesinin Rusya’ya karşı zaferi yaklaştıramayacağını belirtti.
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bugün yaptırımlar konulu basın toplantısında, üçüncü ülkelerin AB mallarını Rusya’ya tedarik ederek yaptırımları teğet geçmesini yasaklayan tedbirlerin etkinliğin ilişkin bir soru üzerine şunu söyledi:
“Söylemesi ne kadar acı ve ne kadar korkunç olursa olsun, Rusya’ya ancak savaş alanında diz çöktürebileceğimizi düşünüyorum.”
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