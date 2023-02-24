https://sputniknews.com.tr/20230224/alman-ekonomi-bakani-habeck-yaptirimlar-ise-yaramiyor-rusyayi-ancak-savas-alaninda-yenebiliriz-1067437632.html
Alman Ekonomi Bakanı Habeck: Yaptırımlar işe yaramıyor, Rusya’yı ancak savaş alanında yenebiliriz
Alman Ekonomi Bakanı Habeck: Yaptırımlar işe yaramıyor, Rusya’yı ancak savaş alanında yenebiliriz
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Habeck, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretilen malların üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’ya ihracatına yasak... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T00:02+0300
2023-02-24T00:02+0300
2023-02-24T00:02+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bugün yaptırımlar konulu basın toplantısında, üçüncü ülkelerin AB mallarını Rusya’ya tedarik ederek yaptırımları teğet geçmesini yasaklayan tedbirlerin etkinliğin ilişkin bir soru üzerine şunu söyledi:
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Alman Ekonomi Bakanı Habeck: Yaptırımlar işe yaramıyor, Rusya’yı ancak savaş alanında yenebiliriz
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Habeck, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretilen malların üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’ya ihracatına yasak getirilmesinin Rusya’ya karşı zaferi yaklaştıramayacağını belirtti.
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bugün yaptırımlar konulu basın toplantısında, üçüncü ülkelerin AB mallarını Rusya’ya tedarik ederek yaptırımları teğet geçmesini yasaklayan tedbirlerin etkinliğin ilişkin bir soru üzerine şunu söyledi:
“Söylemesi ne kadar acı ve ne kadar korkunç olursa olsun, Rusya’ya ancak savaş alanında diz çöktürebileceğimizi düşünüyorum.”