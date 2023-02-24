Ahmet Hakan: Ekşisözlük’te yuvalanmış bazı pisliklere karşı bizi kim koruyacak?

"İstanbul Barosu, sadece Ekşisözlük’ün haklarını korumakla mükellef değildir. Ekşisözlük’teki hakaretlere, küfürlere, iftiralara maruz kalan bireylerin de haklarını korumakla mükelleftir. Buradan İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı’na soruyorum, Ekşisözlük’te ağır hakaretlere maruz kalan benim gibi bireyler için de hukuki bir yol gösterebilir mi acaba? Ne yani? İşimizi gücümüzü bırakıp “link bazlı erişim engelleme” peşinde mi koşacağız biz? Hem sansüre destek vermeyen demokrat olmak hem de küfür, hakaret ve iftira yememek nasıl mümkün olacak? Kısacası... Ekşisözlük’te yuvalanmış bazı pisliklere karşı bizi kim koruyacak?"