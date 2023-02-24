Wall Street Journal: ABD Tayvan'daki asker sayısını 4 katına çıkaracak
11:58 24.02.2023 (güncellendi: 12:02 24.02.2023)
© AFP 2023 / Sam YehTayvan ordusu
© AFP 2023 / Sam Yeh
Çin'e baskı uygulama stratejisini sürdüren ABD, Tayvan ordusuna yönelik eğitim programını güçlendirmek amacıyla aday konuşlandırdığı askerlerin sayısını 4 kat artırma kararı aldı.
Güneydoğu Asya'da Çin'i çevreleme hamleleri sürerken ABD'nin Tayvan'daki askeri varlığını 4 katına çıkarma kararı aldığı belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, ABD'nin önümüzdeki aylarda Tayvan'a 100 ila 200 arasında asker konuşlandırmayı planladığını kaydetti.
İlgili karar, Washington yönetiminin bir süredir Tayvan ordusuna sunduğu askeri eğitim programını genişletmek amacıyla alındı.
The U.S. is increasing the number of troops deployed to Taiwan as the Pentagon redoubles efforts to help Taipei focus on tactics and weapons systems that would make the island harder to assault https://t.co/QRSdm9eklb via @WSJ this in the media likely forces Beijing to respond… https://t.co/qLv9ISwhST— Bill Bishop (@niubi) February 23, 2023
ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) göre özel harekat kuvvetleri ve ABD Deniz Piyadelerini de içeren Amerikan birliklerinin sayısı son birkaç yılda azdı.
Söz konusu plan, ABD'nin Tayvan'a on yıllardır yaptığı en büyük asker konuşlandırması olacak.
ABD sınırlarında da eğitim
Gazeteye demeç veren konuyla alakalı bilgi sahibi kaynaklar, Tayvan'da devam eden eğitim faaliyeti dışında Michigan Ulusal Muhafızları'nın da eyaletin kuzeyinde Camp Grayling'de birden fazla ülkeyle yapılan yıllık tatbikatların yanı sıra Tayvan ordusundan bir birliği eğittiği bilgisini verdi.
Öte yandan yetkililer, bu kararın Çin ile yaşanan 'casus balon' krizinden aylar önce planladığına dikkat çekti.
Ayrıca yetkililer, yeni gelecek askerlerin Tayvan güçlerini sadece ABD'nin silah sistemleri konusunda değil, 'Çin'in olası bir saldırısına karşı koruma' için askeri manevralar konusunda da eğitmekle görevlendirileceğini vurguladı.
'Tayvan'a olan bağlılığımız kaya gibi sağlam'
Pentagon Sözcüsü Mary Meiners ise, "Belirli operasyonlar, angajmanlar ya da eğitimler hakkında bir yorumumuz yok, ancak Tayvan'a olan desteğimizin ve Tayvan'la olan savunma ilişkimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu mevcut tehdide karşı uyumlu olmaya devam ettiğini vurgulamak isterim. Tayvan'a olan bağlılığımız kaya gibi sağlam ve Tayvan Boğazı boyunca ve bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunuyor" diye konuştu.
Tayvan'ın Washington'daki temsilciliğinden yapılan açıklamada da "Tayvan ve ABD, on yıllardır savunma ve Tayvan Boğazı'nda barışın korunmasıyla ilgili konularda yakın işbirliği içinde oldu" denildi.
Tayvan: Bilginin nereden geldiğini bilmiyoruz
Bununla birlikte Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Bloomberg'e verdiği demeçte "Bilgi ABD medyasından geliyor ve nereden geldiğini bilmiyoruz. ABD ile alışverişimiz kesintisiz sürüyor çünkü silah ve teçhizatımızı ABD'den alıyoruz" yorumunu yaptı.
Taiwan has emphasized there are no US troops “stationed” on the island after the Pentagon said it planned to increase its presence there, the latest sign of Washington’s willingness to raise the ire of China https://t.co/CsgxDo28px— Bloomberg (@business) February 24, 2023