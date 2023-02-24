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https://sputniknews.com.tr/20230224/abd-tayvandaki-asker-sayisini-4-katina-cikaracak-1067452454.html
Wall Street Journal: ABD Tayvan'daki asker sayısını 4 katına çıkaracak
Wall Street Journal: ABD Tayvan'daki asker sayısını 4 katına çıkaracak
Çin'e baskı uygulama stratejisini sürdüren ABD, Tayvan ordusuna yönelik eğitim programını güçlendirmek amacıyla aday konuşlandırdığı askerlerin sayısını 4 kat... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T11:58+0300
2023-02-24T12:02+0300
dünya
abd
tayvan
çin
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eğitim
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Güneydoğu Asya'da Çin'i çevreleme hamleleri sürerken ABD'nin Tayvan'daki askeri varlığını 4 katına çıkarma kararı aldığı belirtildi.Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, ABD'nin önümüzdeki aylarda Tayvan'a 100 ila 200 arasında asker konuşlandırmayı planladığını kaydetti.İlgili karar, Washington yönetiminin bir süredir Tayvan ordusuna sunduğu askeri eğitim programını genişletmek amacıyla alındı.ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) göre özel harekat kuvvetleri ve ABD Deniz Piyadelerini de içeren Amerikan birliklerinin sayısı son birkaç yılda azdı.Söz konusu plan, ABD'nin Tayvan'a on yıllardır yaptığı en büyük asker konuşlandırması olacak.ABD sınırlarında da eğitimGazeteye demeç veren konuyla alakalı bilgi sahibi kaynaklar, Tayvan'da devam eden eğitim faaliyeti dışında Michigan Ulusal Muhafızları'nın da eyaletin kuzeyinde Camp Grayling'de birden fazla ülkeyle yapılan yıllık tatbikatların yanı sıra Tayvan ordusundan bir birliği eğittiği bilgisini verdi.Öte yandan yetkililer, bu kararın Çin ile yaşanan 'casus balon' krizinden aylar önce planladığına dikkat çekti.Ayrıca yetkililer, yeni gelecek askerlerin Tayvan güçlerini sadece ABD'nin silah sistemleri konusunda değil, 'Çin'in olası bir saldırısına karşı koruma' için askeri manevralar konusunda da eğitmekle görevlendirileceğini vurguladı.'Tayvan'a olan bağlılığımız kaya gibi sağlam'Pentagon Sözcüsü Mary Meiners ise, "Belirli operasyonlar, angajmanlar ya da eğitimler hakkında bir yorumumuz yok, ancak Tayvan'a olan desteğimizin ve Tayvan'la olan savunma ilişkimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu mevcut tehdide karşı uyumlu olmaya devam ettiğini vurgulamak isterim. Tayvan'a olan bağlılığımız kaya gibi sağlam ve Tayvan Boğazı boyunca ve bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunuyor" diye konuştu.Tayvan'ın Washington'daki temsilciliğinden yapılan açıklamada da "Tayvan ve ABD, on yıllardır savunma ve Tayvan Boğazı'nda barışın korunmasıyla ilgili konularda yakın işbirliği içinde oldu" denildi.Tayvan: Bilginin nereden geldiğini bilmiyoruzBununla birlikte Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Bloomberg'e verdiği demeçte "Bilgi ABD medyasından geliyor ve nereden geldiğini bilmiyoruz. ABD ile alışverişimiz kesintisiz sürüyor çünkü silah ve teçhizatımızı ABD'den alıyoruz" yorumunu yaptı.
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abd, tayvan, çin, asker, eğitim
abd, tayvan, çin, asker, eğitim

Wall Street Journal: ABD Tayvan'daki asker sayısını 4 katına çıkaracak

11:58 24.02.2023 (güncellendi: 12:02 24.02.2023)
© AFP 2023 / Sam YehTayvan ordusu
Tayvan ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh
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Çin'e baskı uygulama stratejisini sürdüren ABD, Tayvan ordusuna yönelik eğitim programını güçlendirmek amacıyla aday konuşlandırdığı askerlerin sayısını 4 kat artırma kararı aldı.
Güneydoğu Asya'da Çin'i çevreleme hamleleri sürerken ABD'nin Tayvan'daki askeri varlığını 4 katına çıkarma kararı aldığı belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, ABD'nin önümüzdeki aylarda Tayvan'a 100 ila 200 arasında asker konuşlandırmayı planladığını kaydetti.
İlgili karar, Washington yönetiminin bir süredir Tayvan ordusuna sunduğu askeri eğitim programını genişletmek amacıyla alındı.
ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) göre özel harekat kuvvetleri ve ABD Deniz Piyadelerini de içeren Amerikan birliklerinin sayısı son birkaç yılda azdı.
Söz konusu plan, ABD'nin Tayvan'a on yıllardır yaptığı en büyük asker konuşlandırması olacak.

ABD sınırlarında da eğitim

Gazeteye demeç veren konuyla alakalı bilgi sahibi kaynaklar, Tayvan'da devam eden eğitim faaliyeti dışında Michigan Ulusal Muhafızları'nın da eyaletin kuzeyinde Camp Grayling'de birden fazla ülkeyle yapılan yıllık tatbikatların yanı sıra Tayvan ordusundan bir birliği eğittiği bilgisini verdi.
Öte yandan yetkililer, bu kararın Çin ile yaşanan 'casus balon' krizinden aylar önce planladığına dikkat çekti.
Ayrıca yetkililer, yeni gelecek askerlerin Tayvan güçlerini sadece ABD'nin silah sistemleri konusunda değil, 'Çin'in olası bir saldırısına karşı koruma' için askeri manevralar konusunda da eğitmekle görevlendirileceğini vurguladı.

'Tayvan'a olan bağlılığımız kaya gibi sağlam'

Pentagon Sözcüsü Mary Meiners ise, "Belirli operasyonlar, angajmanlar ya da eğitimler hakkında bir yorumumuz yok, ancak Tayvan'a olan desteğimizin ve Tayvan'la olan savunma ilişkimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu mevcut tehdide karşı uyumlu olmaya devam ettiğini vurgulamak isterim. Tayvan'a olan bağlılığımız kaya gibi sağlam ve Tayvan Boğazı boyunca ve bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunuyor" diye konuştu.
Tayvan'ın Washington'daki temsilciliğinden yapılan açıklamada da "Tayvan ve ABD, on yıllardır savunma ve Tayvan Boğazı'nda barışın korunmasıyla ilgili konularda yakın işbirliği içinde oldu" denildi.

Tayvan: Bilginin nereden geldiğini bilmiyoruz

Bununla birlikte Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Bloomberg'e verdiği demeçte "Bilgi ABD medyasından geliyor ve nereden geldiğini bilmiyoruz. ABD ile alışverişimiz kesintisiz sürüyor çünkü silah ve teçhizatımızı ABD'den alıyoruz" yorumunu yaptı.
Çin - ABD - casus balon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
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ABD, Çin'e ait balonun vurulmadan önceki fotoğraflarını paylaştı
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