ABD Savunma Bakanı: Ukrayna çatışması, müzakerelerle sona erecek

Ukrayna'ya çok uzun süredir büyük miktarda silah yardımı yapan ve Batı'daki ortaklarını bu sürece katılmaya zorlayan ABD'den Ukrayna krizine müzakereler yoluyla çözüm bulunacağı açıklaması geldi.



CNN televizyonuna demeç veren Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'daki çatışmaların büyük ihtimalle müzakerelerle son bulacağını söyledi.



Bunun yanında Austin, Ukrayna 'kendisine ait topraklarda' kontrolü sağlamak için çaba sarf ettiği ve Ukrayna ordusu çatışmalara devam ettiği sürece ABD'nin Kiev'e yardım etmeyi sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.



Austin'in açıklaması, daha bugün ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri destek paketin kapsamını duyurmasını izliyor.



Açıklamada yardım paketinde Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, ek 155 mm top mermileri, lazer güdümlü roket sistemleri için mühimmat, CyberLux K8, Switchbalde 600, Altius-600, Jump 20 tipi İHA’lar, İHA'lara karşı koymak için elektronik harp ekipmanı, mayın temizleme ekipmanı, güvenli iletişim destek ekipmanı, eğitim, bakım ve idame finansmanının olduğu kaydedilmişti.