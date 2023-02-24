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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/abd-savunma-bakani-ukrayna-catismasi-muzakerelerle-sona-erecek-1067471206.html
ABD Savunma Bakanı: Ukrayna çatışması, müzakerelerle sona erecek
ABD Savunma Bakanı: Ukrayna çatışması, müzakerelerle sona erecek
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'daki çatışmanın müzakereler sonucunda sona ereceği öngörüsünde bulundu. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T18:50+0300
2023-02-24T18:50+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna
pentagon
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Ukrayna'ya çok uzun süredir büyük miktarda silah yardımı yapan ve Batı'daki ortaklarını bu sürece katılmaya zorlayan ABD'den Ukrayna krizine müzakereler yoluyla çözüm bulunacağı açıklaması geldi.CNN televizyonuna demeç veren Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'daki çatışmaların büyük ihtimalle müzakerelerle son bulacağını söyledi.Bunun yanında Austin, Ukrayna 'kendisine ait topraklarda' kontrolü sağlamak için çaba sarf ettiği ve Ukrayna ordusu çatışmalara devam ettiği sürece ABD'nin Kiev'e yardım etmeyi sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.Austin'in açıklaması, daha bugün ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri destek paketin kapsamını duyurmasını izliyor.Açıklamada yardım paketinde Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, ek 155 mm top mermileri, lazer güdümlü roket sistemleri için mühimmat, CyberLux K8, Switchbalde 600, Altius-600, Jump 20 tipi İHA’lar, İHA'lara karşı koymak için elektronik harp ekipmanı, mayın temizleme ekipmanı, güvenli iletişim destek ekipmanı, eğitim, bakım ve idame finansmanının olduğu kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230224/pentagon-ukraynaya-verilecek-2-milyar-dolarlik-askeri-yardimin-detaylarini-acikladi-1067462899.html
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ABD Savunma Bakanı: Ukrayna çatışması, müzakerelerle sona erecek

18:50 24.02.2023
© REUTERS / Rod LamkeyABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© REUTERS / Rod Lamkey
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'daki çatışmanın müzakereler sonucunda sona ereceği öngörüsünde bulundu.
Ukrayna'ya çok uzun süredir büyük miktarda silah yardımı yapan ve Batı'daki ortaklarını bu sürece katılmaya zorlayan ABD'den Ukrayna krizine müzakereler yoluyla çözüm bulunacağı açıklaması geldi.

CNN televizyonuna demeç veren Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'daki çatışmaların büyük ihtimalle müzakerelerle son bulacağını söyledi.

Bunun yanında Austin, Ukrayna 'kendisine ait topraklarda' kontrolü sağlamak için çaba sarf ettiği ve Ukrayna ordusu çatışmalara devam ettiği sürece ABD'nin Kiev'e yardım etmeyi sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.

Austin'in açıklaması, daha bugün ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri destek paketin kapsamını duyurmasını izliyor.

Açıklamada yardım paketinde Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, ek 155 mm top mermileri, lazer güdümlü roket sistemleri için mühimmat, CyberLux K8, Switchbalde 600, Altius-600, Jump 20 tipi İHA’lar, İHA'lara karşı koymak için elektronik harp ekipmanı, mayın temizleme ekipmanı, güvenli iletişim destek ekipmanı, eğitim, bakım ve idame finansmanının olduğu kaydedilmişti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
Ukrayna krizi
Pentagon, Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri yardımın detaylarını açıkladı
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