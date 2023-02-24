https://sputniknews.com.tr/20230224/abd-rusyayla-ilgili-yaptirim-listesini-genisletti-1067472142.html

ABD, Rusya’yla ilgili yaptırım listesini genişletti

ABD, Rusya’yla ilgili yaptırım listesini genişletti

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yaptırım listesine 22 kişi ve 83 şirketin dahil edildiğini belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T19:19+0300

2023-02-24T19:19+0300

2023-02-24T19:19+0300

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ABD Hazine Bakanlığı, bugün Rusya’ya karşı kabul edilen yaptırım paketinin, “şu ana kadar alınanlar içinde en büyük” olduğunu kaydetti. Yeni pakete 22 kişi ve 83 şirket dahil edildi.Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Müsteşarlığı Ofisi’nin bugün G7 partnerleri ile koordinasyon içinde alınan önlem, Rusya’yı uluslararası ekonomiden daha fazla tecrit edecek ve Rusya’nın Ukrayna’da, milyonlarca insanı öldüren ve yerinden eden savaşı sürdürmek için gereken sermaye, malzeme, teknoloji ve desteği elde etme kabiliyetini bozuyor” dendi.Yeni yaptırım listesinde Rusya bölgelerinin liderleri, yöneticiler ve işadamlarının isimleri yer aldı. Yaptırım kapsamına alınan şirketler arasında madencilik sektörü ve finans sektöründen işletmeler var.ABD Hazine Bakanlığı, “Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi bugün listeye, Rusya’nın varlıklara göre en büyük 10 bankadan biri dahil ondan fazla mali kuruluşunu dahil etti” açıklamasında bulundu. ‘Kara listeye’ dahil edilen bankalar arasında Uralsib, Zenit, Moskova Kredi Bankası ve MTS Bank, Lanta-Bank, Metallinvestbank, Levoberejnıy bankası, Sankt-Peterburg bankası, Primorye bankası, SDM-Bank ve Ural İmar ve Kalkınma Bankası’nın isimleri geçiyor.Açıklamada, yaptırım uygulanan kuruluşların yaptırımları aşmak için daha küçük bankaların hizmetine başvurduğu kaydedildi.Rus hava ve uzay sektörüne karşı yaptırımABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi bugün, Rusya ekonomisinin hava ve uzay sektöründe faaliyet gösteren kuruluşları yaptırım listesine dahil etti” ifadesine yer verildi.‘Tsirkon’ hipersonik füzeleri üreten şirket de yaptırım listesinde‘Kara listeye’ ayrıca Tsirkon hipersonik füzelerinin üreticisi NPO Maşinostroyeniye şirketi ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu’nun (Rosatom) çatısı altında faaliyet gösteren bir dizi işletme de dahil edildi.Yaptırım uygulanan Rosatom’un yan şirketleri arasında Prepreg-SKM, Alabuga-Volokno, Prepreg-Dubna ve Nİİgrafit’in isimleri geçiyor. Perm Teknoloji Araştırma Enstitüsü da yaptırım listesine dahil edilenler arasında.

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