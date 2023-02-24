https://sputniknews.com.tr/20230224/7-uyesi-depremde-hayatini-kaybeden-antakya-medeniyetler-korosu-ayaga-kalkip-konser-vermek-istiyoruz-1067472901.html
7 üyesi depremde hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu: Ayağa kalkıp konser vermek istiyoruz
7 üyesi depremde hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu: Ayağa kalkıp konser vermek istiyoruz
Antakya Medeniyetler Korosu'nun yedi üyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybetti. Enkaz altında 8 saat kurtarılmayı bekleyen... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T19:48+0300
2023-02-24T19:48+0300
2023-02-24T19:48+0300
akşam postasi
radyo
deprem
hatay
antakya
antakya medeniyetler korosu
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Hatay'da medeniyetler arasında köprü oluşturmak amacıyla üç semavi dine mensup kişilerin bir araya gelerek 2007 yılında kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu'nun yedi sanatçısı depremde hayatını kaybetti. Enkaz altında 8 saat kurtarılmayı bekleyen Antakya Medeniyetler Korosu'nun Şefi Yılmaz Özfırat Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Özfırat, “Depremde kostüm ve müzik aletlerimiz gitti, aslında bakarsanız her şeyimiz gitti. Tüm eksikliklerimizi tamamlayıp depremde zarar gören vatandaşlarımız için konser vermek istiyoruz” dedi.Özfırat’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:Kendisi de enkaz altındaydı
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Atilla Güner
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, deprem, hatay, antakya, antakya medeniyetler korosu
radyo, deprem, hatay, antakya, antakya medeniyetler korosu
7 üyesi depremde hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu: Ayağa kalkıp konser vermek istiyoruz
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Antakya Medeniyetler Korosu'nun yedi üyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybetti. Enkaz altında 8 saat kurtarılmayı bekleyen Antakya Medeniyetler Korosu'nun Şefi Yılmaz Özfırat, "Her şeyimizi yitirdik ama ayağa kalkıp depremzedeler için konser vermek istiyoruz" dedi.
Hatay'da medeniyetler arasında köprü oluşturmak amacıyla üç semavi dine mensup kişilerin bir araya gelerek 2007 yılında kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu'nun yedi sanatçısı depremde hayatını kaybetti. Enkaz altında 8 saat kurtarılmayı bekleyen Antakya Medeniyetler Korosu'nun Şefi Yılmaz Özfırat Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Özfırat, “Depremde kostüm ve müzik aletlerimiz gitti, aslında bakarsanız her şeyimiz gitti. Tüm eksikliklerimizi tamamlayıp depremde zarar gören vatandaşlarımız için konser vermek istiyoruz” dedi.
Özfırat’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
7 arkadaşımızı kaybettik. Aynı şarkıları söylemiştik. Dünyaya birlikte yaşama kültürünü göstermeye çalıştık. Bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Müslüman birlikte bir şeyler üretebiliyorlar dedik ve o yüzden bizim için çok önemli bir konuydu bu. Bu konuda hep de güzel geri dönüşler alıyorduk. Bu savaşlar bu kanlar bitebilir gibi bizi izleyenlerin düşüncesi hep buydu.
Kendisi de enkaz altındaydı
Evim yıkıldı ben altında kaldım. Ben enkazdan çıktığımda hayatını kaybetmiş insanları görünce şükretmeye utanır duruma geliyorsunuz. Bu kadar yakınınız ölmüş ve hiç birinin cenazesine gidememişsiniz.. Bu bana çok acı geldi. Bu kadim şehir Antakya’nın, medeniyet kültürünü tekrar ayağa kaldırmamız lazım. Bir laf vardır, şehir size adını verir diye. Nerelisiniz dediklerinde, şuralıyım dersiniz ama siz şehre ne verdiniz diye sorduklarında hiç kimse bir şey söyleyemez. Şimdi sıra bizde. Biz şehre tekrar adını vermek zorundayız. Medeniyetler Korusu’nu o kadar çok seven insan varmış ki herkes bizi arıyor ve nasıl yardımcı olabiliriz değil lütfen İBAN atın diyorlar çünkü 200 kişi bir yere savrulduk. Kimimiz Mersin’de, kimimiz Ankara’da kimimiz İstanbul’da. Depremde kostüm ve müzik aletlerimiz gitti, aslında bakarsanız her şeyimiz gitti. Tüm eksikliklerimizi tamamlayıp depremde zarar gören vatandaşlarımız için konser vermek istiyoruz.
19 gündür aynı kıyafeti giyiyorum ama benden çok daha kötü insanları gördükçe bir şey talep etmeyi etik görmüyorum. Depremzedelere acımayın, onlara sahip çıkın çünkü onlar acınacak insanlar değiller. Bugün onların yarın bizim başımıza gelebilecek bir olay bu. Depremzede gördüğünüz zaman yazık deyip geçmeyin, birlikte bir yemek yiyin, bir kıyafet alın. Depremzedelere sahip çıkın ki yarın sizin başınıza geldiğinde de o size sahip çıksın.