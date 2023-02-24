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Gana Futbol Federasyonu, depremde ölen Atsu'nun 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracak
Gana Futbol Federasyonu, depremde ölen Atsu'nun 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracak
Gana Futbol Federasyonu (GFA), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun anısına 7 numaralı... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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фото, christian atsu, hatayspor, deprem, forma, fotoğraf
фото, christian atsu, hatayspor, deprem, forma, fotoğraf

Gana Futbol Federasyonu, depremde ölen Atsu'nun 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracak

14:48 24.02.2023 (güncellendi: 14:54 24.02.2023)
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Gana Futbol Federasyonu (GFA), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun anısına 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracağını açıkladı.
© AA

Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Başkanı Linford Boadu, bir radyo programında yaptığı açıklamada, federasyonun Atsu'nun anısına milli takımda giydiği 7 numaralı formasının emekliye ayıracağını belirtti.

Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Başkanı Linford Boadu, bir radyo programında yaptığı açıklamada, federasyonun Atsu&#x27;nun anısına milli takımda giydiği 7 numaralı formasının emekliye ayıracağını belirtti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Başkanı Linford Boadu, bir radyo programında yaptığı açıklamada, federasyonun Atsu'nun anısına milli takımda giydiği 7 numaralı formasının emekliye ayıracağını belirtti.

© AA

Türkiye'de yaşanan deprem olayların iüzüntü verici olduğunu kaydederek, Atsu'nun da her şeyini vatanına verdiğini ifade etti.

Türkiye&#x27;de yaşanan deprem olayların iüzüntü verici olduğunu kaydederek, Atsu&#x27;nun da her şeyini vatanına verdiğini ifade etti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Türkiye'de yaşanan deprem olayların iüzüntü verici olduğunu kaydederek, Atsu'nun da her şeyini vatanına verdiğini ifade etti.

© AA

Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay&#x27;ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti.

© AA

Cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağı ile ülkesi Gana'ya gönderilmişti.

Cenazesi ise 19 Şubat&#x27;ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağı ile ülkesi Gana&#x27;ya gönderilmişti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağı ile ülkesi Gana'ya gönderilmişti.

© AA

Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, depremde yaşamını yitirenAtsuiçin kültürlerine uygun yas tutmaya başladıklarını belirtmişti.

Atsu&#x27;nun aile sözcüsü Robert Ann, depremde yaşamını yitirenAtsuiçin kültürlerine uygun yas tutmaya başladıklarını belirtmişti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, depremde yaşamını yitirenAtsuiçin kültürlerine uygun yas tutmaya başladıklarını belirtmişti.

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