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Gana Futbol Federasyonu, depremde ölen Atsu'nun 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracak
Gana Futbol Federasyonu, depremde ölen Atsu'nun 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracak
Gana Futbol Federasyonu (GFA), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun anısına 7 numaralı... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T14:48+0300
2023-02-24T14:48+0300
2023-02-24T14:54+0300
multimedya
christian atsu
hatayspor
deprem
forma
fotoğraf
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фото, christian atsu, hatayspor, deprem, forma, fotoğraf
фото, christian atsu, hatayspor, deprem, forma, fotoğraf
Gana Futbol Federasyonu, depremde ölen Atsu'nun 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracak 14:48 24.02.2023 (güncellendi: 14:54 24.02.2023) Abone ol
Gana Futbol Federasyonu (GFA), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun anısına 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracağını açıkladı.
© AA
Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Başkanı Linford Boadu, bir radyo programında yaptığı açıklamada, federasyonun Atsu'nun anısına milli takımda giydiği 7 numaralı formasının emekliye ayıracağını belirtti.
Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Başkanı Linford Boadu, bir radyo programında yaptığı açıklamada, federasyonun Atsu'nun anısına milli takımda giydiği 7 numaralı formasının emekliye ayıracağını belirtti.
© AA
Türkiye'de yaşanan deprem olayların iüzüntü verici olduğunu kaydederek, Atsu'nun da her şeyini vatanına verdiğini ifade etti.
Türkiye'de yaşanan deprem olayların iüzüntü verici olduğunu kaydederek, Atsu'nun da her şeyini vatanına verdiğini ifade etti.
© AA
Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti.
Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti.
© AA
Cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağı ile ülkesi Gana'ya gönderilmişti.
Cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağı ile ülkesi Gana'ya gönderilmişti.
© AA
Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, depremde yaşamını yitirenAtsuiçin kültürlerine uygun yas tutmaya başladıklarını belirtmişti.
Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, depremde yaşamını yitirenAtsuiçin kültürlerine uygun yas tutmaya başladıklarını belirtmişti.