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Zeminden kaçak kat inen kişi serbest bırakıldı
Zeminden kaçak kat inen kişi serbest bırakıldı
Kağıthane'de gizlice bir binanın zemininde kazı yaparak kaçak kat inen ve polis tarafından yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T10:00+0300
2023-02-23T10:00+0300
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Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başlamıştı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşımıştı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, önceki gün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırmıştı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçmıştı.Zeminde yaklaşık 1.5 metre kazarak kaçak kat inmiştiKısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına dönmüştü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görülmüştü. Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlatmıştı.Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan Bayram K. (58) olduğu tespit edilmişti. Şahsa yönelik çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, şahsın Ortabayır’da bir işyerinde olduğunun belirlemişti. Hemen harekete geçen polis, şahsı kıskıvrak yakalamıştı.Savcılık tarafından serbest bırakıldıGözaltına alınan şahsa ifadesinin alınmasının ardından “imar kirliliğine neden olma” ve “tehdit” suçlarından adli işlem yapılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K. savcılık ifadesinde, “Bodrum katı işyeri olarak satın aldım. Aldığım da zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Aksine burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var” dediği öğrenilmişti. Şahsın savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/bir-binanin-zemininde-gizlice-kazi-calismasi-yaparak-kacak-kat-indi-1067324340.html
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türkiye, bina, kaçak bina
türkiye, bina, kaçak bina

Zeminden kaçak kat inen kişi serbest bırakıldı

10:00 23.02.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESURZemine 1.5 metrelik kaçak kat indi
Zemine 1.5 metrelik kaçak kat indi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Kağıthane'de gizlice bir binanın zemininde kazı yaparak kaçak kat inen ve polis tarafından yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başlamıştı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşımıştı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, önceki gün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırmıştı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçmıştı.

Zeminde yaklaşık 1.5 metre kazarak kaçak kat inmişti

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına dönmüştü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görülmüştü. Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlatmıştı.
Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan Bayram K. (58) olduğu tespit edilmişti. Şahsa yönelik çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, şahsın Ortabayır’da bir işyerinde olduğunun belirlemişti. Hemen harekete geçen polis, şahsı kıskıvrak yakalamıştı.

Savcılık tarafından serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şahsa ifadesinin alınmasının ardından “imar kirliliğine neden olma” ve “tehdit” suçlarından adli işlem yapılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K. savcılık ifadesinde, “Bodrum katı işyeri olarak satın aldım. Aldığım da zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Aksine burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var” dediği öğrenilmişti. Şahsın savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Zemine 1.5 metrelik kaçak kat indi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
YAŞAM
Bir binanın zemininde gizlice kazı çalışması yaparak kaçak kat indi
21 Şubat, 14:29
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