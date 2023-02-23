https://sputniknews.com.tr/20230223/turkiye-batinin-baskasina-yedirmek-istemeyecegi-kadar-buyuk-bir-lokma-1067403293.html

‘Türkiye, Batı’nın başkasına yedirmek istemeyeceği kadar büyük bir lokma’

‘Türkiye, Batı’nın başkasına yedirmek istemeyeceği kadar büyük bir lokma’

Solakoğlu’na göre, Batı’nın ‘deprem ilgisi’ Türkiye’yi yitirmeyi göze alamamasından. Solakoğlu, kırılgan ekonomik ve siyasi ikliminin depremle derinleştiğini... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T04:31+0300

2023-02-23T04:31+0300

2023-02-23T04:31+0300

eksen

radyo

abd

ab

türkiye

deprem

ilişki

ikili ilişkiler

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Türkiye’yi vuran Kahramanmaraş depreminin ardından pek çok komşu ülkenin yanı sıra ABD ve AB ile ilişkilerde de yumuşama havası var. Batı’da başlatılan yardım seferberliğine paralel olarak ABD ve Avrupa’dan üst düzey yetkililer Ankara’yı ziyaret etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ilk resmi ziyaretini iki yıl sonra İncirlik’ten başlatırken, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü. Blinken, ziyaret sırasında Türk-Amerikan ilişkilerinde F-16 alımından İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerinin onayına uzanan konuları da ele aldı. Blinken hemen ardından depremle birlikte yine Türkiye’nin gerilimli olan ilişkilerinde yumuşama görüntüsü yaşanan Yunanistan’a geçti.Aynı şekilde AB, Türkiye’ye bir heyet gönderirken, Almanya’nın dış ve içişleri bakanları Annalena Baerbock ve Nancy Faeser de Türkiye’ye ziyarette bulundu.Deprem vesilesiyle öne çıkan diplomasi ve Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini emekli diplomat ve TKP Danışma Meclisi üyesi Engin Solakoğlu ile konuştuk.‘Önemli olan, bunun politik olarak yeni bir dönemin açılışına mı işaret ettiği’Engin Solakoğlu’na göre, Türkiye’nin NATO üyesi ve AB’ye aday üye ve gümrük birliği imzacısı olarak Batı’daki yeri düşünüldüğünde deprem sonrası ilginin şaşırtıcı karşılanmaması gerek. Seçim süreci ve olası iktidar değişikliğinden bağımsız olarak Türkiye’nin Batı’nın kaybetmek istemeyeceği kadar ‘büyük bir lokma’ olduğunu belirten Solakoğlu, önemli olan diplomatik ziyaretlerin ‘politik olarak yeni bir dönemin açılışına’ işaret edip etmediği:,‘Türkiye’de söylem düzeyinde Batı karşıtlığı, dengede giden bir uzak ilişki var’Solakoğlu 1999 depremi sonrası duruma atıf yaparken, Türkiye’de söylem düzeyinde kalan ve genellikle dengelenen ‘Batı karşıtlığı’ bulunduğunu anımsattı:‘Kırılgan hale gelmiş bir ülkeyi başkasına kaptırma riski büyür’Solakoğlu, AB’nin genişleme komiserinin yanı sıra dönem başkanı İsveç’in Dışişleri Bakanı’nın da ziyaretinin söz konusu olduğunu belirtirken, Ankara’nın NATO genişlemesi nedeniyle Stokholm’le yaşananlara dikkat çekti. Türkiye’nin seçim olsa da olmasa da, iktidar değişse de değişmese de Batı’nın kaybetmek istemeyeceği bir ülke olduğunu vurgulayan Solakoğlu, deprem sonrası hem kamu idaresi hem ekonomik bakımdan oluşan kırılgan bir ülke görünümünü anımsattı:‘Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda açılımın çok daha kolay olacağı net’Solakoğlu, Blinken’ın ziyaretinde İsveç-Finlandiya’nın NATO üyelikleriyle ilgili pazarlık görüntüsünün belirdiğini vurguladı. Ankara’nın deprem öncesi bu konuda kararlı tutumunun seçime kadar değişmesini beklemeyen Solakoğlu, ancak Ankara’da ‘pragmatik’ ve ‘ilkesiz’ olduğu örneklerle sabit iktidarın bulunduğunu anımsamak gerektiğini anımsattı. Solakoğlu, ABD açısından İsveç’ten çok Finlandiya’nın NATO üyeliğinin daha fazla önemli olduğu görüşünü de dile getirdi:‘AB üyeliği Yunanistan ve Bulgaristan’da bir şey değiştirmediği gibi Türkiye’de de değiştirmez’Türkiye’de kimi çevrelerin deprem vesilesiyle AB sürecini canlandırmaktan söz ettikleri, ‘AB’ye üye olunsaydı yıkımın bu kadar fazla olmayacağını’ söyleyebildiklerini belirten Solakoğlu, oysa yıllardır üye olan Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerin durumlarının da farksızlığına dikkat çekti. Meselenin ‘normlar’ değil uygulama olduğunu belirten Solakoğlu, ‘Avrupa Birliği’nin birinci kümesinin, ikinci kümesinin, üçüncü kümesinin hangi koşullarda yaşadığının’ da bilindiğini ekledi:‘Çavuşoğlu’nun sözleri Türkiye burjuvazisinin refleksini ortaya koydu’ABD yönetiminin NATO’nun kanat ülkesinde uçabilen uçaklar görmek istemesinden ötürü F-16 verilmesini desteklediğini anımsatan Solakoğlu, dikkatini asıl Blinken ile basın toplantısında Çavuşoğlu’nun NATO için iki tehdidi sıralarken ‘birincisi terör, ikincisi Rusya’ demesinin çektiğini belirtti. Çavuşoğlu’nun ‘Türkiye burjuvazisinin bir refleksini ortaya koyduğu’ görüşündeki Solakoğlu, bundan sonraki gelişmeleri de bu perspektiften incelemekte yarar olduğunun altını çizdi:‘Karşı mahalleyle dövüşmeye gideceğimizde kendi mahallemizdeki çocukların birbiriyle kavga etmesini istemeyiz’Blinken’ın Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeyi sağlamaya dönük sözlerini değerlendiren Solakoğlu, Rusya’yla savaşa giren NATO’nun, güney ve güneydoğu kanadının iki önemli üyesi olan Yunanistan ve Türkiye’nin bir çatışmaya girmesini istemeyeceğini de vurguladı:‘Dendias verdi veriştirdi Türkiye’ye’Ancak Solakoğlu, Blinken ile basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın sözlerinden ‘deprem dostluğunun’ kalmadığının görüldüğünü de belirtti. Solakoğlu’na göre ne Türkiye’deki ne de Yunanistan’daki sermaye ve iktidarın çok sıcak bir yakınlaşmaya niyetleri yok:

https://sputniknews.com.tr/20230221/14-milyari-vermiyor-ama-blinken-185-milyon-dolar-yardimla-bir-pr-calismasi-yapiyor-1067403011.html

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radyo, abd, ab, türkiye, deprem, ilişki, ikili ilişkiler