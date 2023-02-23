https://sputniknews.com.tr/20230223/tayvan-ulkeye-gelen-yabanci-turistlere-165-dolar-verecek-1067412521.html

Tayvan, ülkeye gelen yabancı turistlere 165 dolar verecek

Tayvan, ülkeye gelen yabancı turistlere 165 dolar verecek

Tayvan, turizmi canlandırmak için ülkeye gelen her yabancı turist başına 5 bin NTD (165 Amerikan doları) vermeye hazırlanıyor. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T11:51+0300

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dünya

tayvan

turist

destek

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Uzak doğu ülkesi Tayvan'da parlamento, bu hafta yapılan oturumunda, 'Pandemi sonrası ekonomik ve sosyal dayanıklılığın güçlendirilmesine ve ekonomik sonuçların herkes için yarar sağlamasına ilişkin özel düzenlemeler' başlıklı yeni ekonomik destek paketini açıkladı.Açıklanan paket içinde turist sayısını arttırmak için ülkeye gelen her yabancı turist başına 5 bin NTD (165 Amerikan doları) para ödeneceği belirtildi.Pakette ayrıca Tayvan vatandaşları ile kriterleri sağlayan yabancılar için 6 bin NTD (197 dolar) vergi iadesi desteğinin de olacağı kaydedildi.Turizm, Ulaştırma ve İletişim Bakanı (MOTC) Wang Kwo-tsai, ekonomik destek paketi hakkında basına bir açıklama yaparak detaylı bilgi verdi.Bakanlık olarak sınırların açılmasından itibaren her türlü destek ve fonların aktif hale getirildiğini belirten Wang, pandemi sonrası teşvik yasası için 380 milyar NTD'lik kaynağın bütçeye dahil edildiğini söyledi.Turizm sektörünün toparlanmasını hızlandırmak için yabancı turistlerin Tayvan'a seyahatini teşvik etmek istediklerini ifade eden bakan, sırasıyla turist gruplarının gelişini hızlandırmak ve otel kapasitelerini hedeflenen rakamlara çekmeyi planladıklarını dile getirdi.Wang, planlanan stratejiler içinde yabancı turistler için 5 bin NTD nakit harcama desteği, seyahat acentelerinin Tayvan'a getirdiği her tur grubu için de 10 bin ila 20 bin NTD sübvansiyon vereceklerini ifade etti.Wang, tüm bunlara ek olarak otel hizmetlerinin kapasitesini artırmak için, işverenlerin yeni kat hizmetleri ve temizlik personelinin maaşını belirli bir düzeye yükseltmesi halinde, MOTC'nin her işverene işçi başına aylık 5 bin NTD ikramiye vereceğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20190731/pekin-cin-vatandasinin-tek-basina-tayvani-seyahatini-yasakladi-1039812128.html

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