https://sputniknews.com.tr/20230223/tacikistanda-72-buyuklugunde-deprem-romanyada-gecen-haftaki-depremden-sonra-artcilar-suruyor-1067406592.html

'Romanya'da kaydedilen en büyük depremlerden biri': En az 800 artçı var, 120'den fazla bina hasarlı

'Romanya'da kaydedilen en büyük depremlerden biri': En az 800 artçı var, 120'den fazla bina hasarlı

Romanya'da geçen hafta meydana gelen ve 'ülke tarihinde kaydedilmiş en büyük depremlerden biri' olduğu belirtilen depremin ardından yaklaşık 810 artçı sarsıntı... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T09:36+0300

2023-02-23T09:36+0300

2023-02-23T10:03+0300

çin

tacikistan

dünya

deprem

romanya

artçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png

Romanya'da 13-14 Şubat tarihlerinde Gorj kentinde 5.2 ve 5.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ve bu depremleri 810 artçı sarsıntı izledi.Digi 24 yayın kuruluşunun haberine göre Ulusal Yer Fiziği Geliştirme Enstitüsü, 14 Şubat depreminin ülkede kaydedilen en şiddetli depremlerden biri olduğunu duyurdu.Gorj İlçesi Acil Durumlar Komitesi'ne göre depremlerde 27 okul, 17 devlet dairesi, bir sağlık tesisi, 20 ibadethane, 5 ticari bina, 2 turistik tesis, 24 konut, 22 ev ve 3 diğer yapı olmak üzere 120'den fazla bina hasar gördü.Ayrıca haberde yerel yetkililerin hükümetten hasarlı binaların yeniden inşası için yatırım fonundan para tahsis etmesini talep ettiği belirtildi.Tacikistan'daki deprem Kırgızistan'da da hissedildi Bununla birlikte Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin’in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan’ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında da 7.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob kentinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tacikistan’ın doğusunda yerel saat 06.37’de meydana gelen depremin Kırgızistan’ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4.5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.Başkent Bişkek’te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi.Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 8 olarak duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230221/iranin-guneybatisinda-52-buyuklugunde-deprem-1067307643.html

https://sputniknews.com.tr/20230223/naci-gorur-istanbulda-ortaya-cikacak-enkaz-24-saat-calismayla-3-5-yilda-ancak-kaldirilabilir-1067405222.html

çin

tacikistan

romanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, tacikistan, deprem, romanya, artçı