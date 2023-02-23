Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230223/tacikistanda-72-buyuklugunde-deprem-romanyada-gecen-haftaki-depremden-sonra-artcilar-suruyor-1067406592.html
'Romanya'da kaydedilen en büyük depremlerden biri': En az 800 artçı var, 120'den fazla bina hasarlı
'Romanya'da kaydedilen en büyük depremlerden biri': En az 800 artçı var, 120'den fazla bina hasarlı
Romanya'da geçen hafta meydana gelen ve 'ülke tarihinde kaydedilmiş en büyük depremlerden biri' olduğu belirtilen depremin ardından yaklaşık 810 artçı sarsıntı... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T09:36+0300
2023-02-23T10:03+0300
çin
tacikistan
dünya
deprem
romanya
artçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png
Romanya'da 13-14 Şubat tarihlerinde Gorj kentinde 5.2 ve 5.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ve bu depremleri 810 artçı sarsıntı izledi.Digi 24 yayın kuruluşunun haberine göre Ulusal Yer Fiziği Geliştirme Enstitüsü, 14 Şubat depreminin ülkede kaydedilen en şiddetli depremlerden biri olduğunu duyurdu.Gorj İlçesi Acil Durumlar Komitesi'ne göre depremlerde 27 okul, 17 devlet dairesi, bir sağlık tesisi, 20 ibadethane, 5 ticari bina, 2 turistik tesis, 24 konut, 22 ev ve 3 diğer yapı olmak üzere 120'den fazla bina hasar gördü.Ayrıca haberde yerel yetkililerin hükümetten hasarlı binaların yeniden inşası için yatırım fonundan para tahsis etmesini talep ettiği belirtildi.Tacikistan'daki deprem Kırgızistan'da da hissedildi Bununla birlikte Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin’in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan’ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında da 7.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob kentinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tacikistan’ın doğusunda yerel saat 06.37’de meydana gelen depremin Kırgızistan’ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4.5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.Başkent Bişkek’te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi.Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 8 olarak duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230221/iranin-guneybatisinda-52-buyuklugunde-deprem-1067307643.html
https://sputniknews.com.tr/20230223/naci-gorur-istanbulda-ortaya-cikacak-enkaz-24-saat-calismayla-3-5-yilda-ancak-kaldirilabilir-1067405222.html
çin
tacikistan
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/14/1042884015_143:0:984:631_1920x0_80_0_0_3c6dfb74bd2ddc254c558702be3bfeab.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, tacikistan, deprem, romanya, artçı
çin, tacikistan, deprem, romanya, artçı

'Romanya'da kaydedilen en büyük depremlerden biri': En az 800 artçı var, 120'den fazla bina hasarlı

09:36 23.02.2023 (güncellendi: 10:03 23.02.2023)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Romanya'da geçen hafta meydana gelen ve 'ülke tarihinde kaydedilmiş en büyük depremlerden biri' olduğu belirtilen depremin ardından yaklaşık 810 artçı sarsıntı kaydedildi. Can kaybının olmadığı depremde 100'den fazla bina zarar gördü. Bununla birlikte bölge sallanmaya devam ediyor. Son olarak Tacikistan dün 7.2'lik depremle sallandı.
Romanya'da 13-14 Şubat tarihlerinde Gorj kentinde 5.2 ve 5.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ve bu depremleri 810 artçı sarsıntı izledi.
Digi 24 yayın kuruluşunun haberine göre Ulusal Yer Fiziği Geliştirme Enstitüsü, 14 Şubat depreminin ülkede kaydedilen en şiddetli depremlerden biri olduğunu duyurdu.
Gorj İlçesi Acil Durumlar Komitesi'ne göre depremlerde 27 okul, 17 devlet dairesi, bir sağlık tesisi, 20 ibadethane, 5 ticari bina, 2 turistik tesis, 24 konut, 22 ev ve 3 diğer yapı olmak üzere 120'den fazla bina hasar gördü.
Ayrıca haberde yerel yetkililerin hükümetten hasarlı binaların yeniden inşası için yatırım fonundan para tahsis etmesini talep ettiği belirtildi.

Tacikistan'daki deprem Kırgızistan'da da hissedildi

Bununla birlikte Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin’in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan’ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında da 7.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob kentinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
DÜNYA
İran'ın güneybatısında 5.2 büyüklüğünde deprem
21 Şubat, 09:58
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tacikistan’ın doğusunda yerel saat 06.37’de meydana gelen depremin Kırgızistan’ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4.5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.
Başkent Bişkek’te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi.
Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 8 olarak duyurdu.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
TÜRKİYE
Naci Görür: İstanbul’da ortaya çıkacak enkaz 24 saat çalışmayla 3-5 yılda ancak kaldırılabilir
07:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала