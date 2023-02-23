https://sputniknews.com.tr/20230223/sermaye-piyasasi-kurulundan-foreks-islemleri-ile-ilgili-aciklama-1067413629.html

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 'foreks' işlemleri ile ilgili açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 'foreks' işlemleri ile ilgili açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kamuoyunda foreks olarak bilinen kaldıraçlı işlemler nedeniyle yatırımcıların mağdur edildiği yönündeki ihbar ve şikayetlerin... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T12:23+0300

2023-02-23T12:23+0300

2023-02-23T12:23+0300

ekonomi

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

ekonomi

yatırım

foreks

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SPK tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda, Türkiye’de yerleşik yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı telefon hatlarından aranarak kamuoyunda 'foreks' olarak bilinen kaldıraçlı işlemler üzerinden yüksek getiri elde edileceği vaadinde bulunulduğu bildirildi.Bahse konu işlemler için yurt içi banka hesaplarına para gönderilmesinin istendiği aktarılan açıklamada, kurulca yetkilendirilmeyen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen bu işlemler sonucunda yatırımcıların mağdur edildiği yönündeki ihbar ve şikâyetlerin arttığı vurgulandı.Açıklamada, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Türkiye'de yerleşik yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerin yalnızca kurul tarafından yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla yapılabildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:'Telefon aramalarına itibar etmeyin'Ayrıca, Türkiye'de yerleşik yatırımcılara yönelik izinsiz kaldıraçlı işlemler yaptırıldığı tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için SPK gerekli hukuki işlemler yapıldığı bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, yatırımcıların mağdur olmamaları ve yaptırıma maruz kalmamaları için kaldıraçlı işlemleri yalnızca Kurulumuzca yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla yapmaları; bahse konu nitelikteki telefon aramalarına itibar etmemeleri ve bu yöndeki şikayetleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapmaları konusunda gerekli dikkati ve özeni göstermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), ekonomi, yatırım, foreks