https://sputniknews.com.tr/20230223/secim-hazirliklari-basladi-deprem-bolgesinde-secimlerin-yapilmasi-icin-onlemler-alinacak-1067414484.html

Seçim hazırlıkları başladı: Deprem bölgesinde seçimlerin yapılması için önlemler alınacak

Seçim hazırlıkları başladı: Deprem bölgesinde seçimlerin yapılması için önlemler alınacak

Erkene alınmaması durumunda seçimler 18 Haziran’da gerçekleşecek. Deprem bölgesinde kalan veya oradan ayrılan seçmenlerin oy kullanabilmeleri için çalışmalar... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T12:48+0300

2023-02-23T12:48+0300

2023-02-23T12:48+0300

türkiye

seçim

erken seçim

seçim yasası

genel seçim

genel seçim

seçim sonuçları

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

milletvekili

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Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da normal takvimi 18 Haziran olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. Deprem bölgesinde yaşayanların veya depremden sonra oradan ayrılanların oy kullanmalarını kolaylaştırmak için bir dizi önlem gündeme gelecek. Bu konuda kararları Yüksek Seçim Kurulu verecek.Seçmen kaydı kolaylaşacakSeçim takvimin başlaması ile birlikte seçmen kayıtları güncellenecek. Deprem bölgesinde çadır veya konteynerlere yerleştirilen seçmenler kayıt altına alınacak. Seçmenlerin kayıtları, UYAP alt yapısını kullanan SEÇSİS kayıtları ile karşılaştırılacak. Böylelikle seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar belirlenecek. Seçim bölgesinden ayrılan seçmenler ise gittikleri seçim bölgesine kayıt yaptırarak oy kullanabilecek. Seçmelerin gittikleri seçim bölgelerine kayıt yaptırmaları için gereken işlemler kolaylaştırılacak. YSK'nın hazırlayacağı seçmen kayıtları güncelleme genelgesi yasal kapsamın elverdiği ölçüde geniş tutulacak. Deprem bölgesinden başka yere giden insanlar buralara naklini yapmazlar ise en son kayıtlı oldukları geçerli adreste, seçmen olmaya devam edecek.Herkes bulunduğu seçim bölgesi için oy kullanacakDeprem sonrasında yaşadıkları bölgeden ayrılan kişiler yeni yerleştikleri ve kaydoldukları seçim bölgesi için oy kullanacak. Deprem öncesi Hatay'da yaşayan, deprem sonrasında Ankara'da gelen bir kişi Ankara milletvekillerinin belirlenmesi için oy kullanacak. Deprem sonrasında Hatay’da kurulan konteyner veya çadır kentlerde yaşayan kişiler ise Hatay'ın milletvekillerinin belirlenmesi için oy atacak.Seçmen güncelleme genelgesi için komisyon kurulacakYüksek Seçim Kurulu seçmen listelerinin yenilenmesi için yapılacak çalışmalar ve hazırlanacak genelgeler için bir komisyon kurulması öngörülüyor. Komisyon en fazla seçmenin en kolay şekilde kayıtlarını yenileyebilmelerini sağlamak için önlem alacak.Vekil sayısı son nüfus sayımına göre belirlenecekDeprem bölgesindeki illerde göç nedeniyle milletvekili sayısı değişmeyecek. YSK illerin milletvekili sayısını son yapılan nüfus sayımını dikkate alarak yapıyor. Bu seçimlerde milletvekili sayısı 31 Aralık 2022’de belirlenen nüfusa göre yapılacak. Hatay’dan 11, Osmaniye’den 4, Kahramanmaraş’tan 8, Malatya’dan 6, Adıyaman’dan 5, Gaziantep'ten 14, Kilis'ten 2 milletvekili seçilecek.Sandık görevlileri düzenlenecekDeprem bölgelerinde kurulacak sandık kurulu üyeleri oluştururken yeterli sayının bulunması için önlem alınacak. AFAD yetkilileri, bölgede çalışma yapan belediyelerin görevlileri, yardım kuruluşu temsilcileri gibi kişilerin bu bölgelerde sandık kurulu üyesi olmaları için genelgeler hazırlanacak.Deprem bölgesinde malzeme eksikliği giderilecekSeçimlerde kullanılan sandık, oy verme kabini gibi malzemelerin deprem nedeni ile eksilip eksilmediği de kontrol edilecek. Seçimlerde kullanılan malzeme eksiğinin giderilmesi için de çalışma yürütülecek. Deprem bölgesine kurulacak olan sandıkların eksiklerinin giderilmesi sağlanacak.

türkiye

hatay

kahramanmaraş

malatya

elbistan

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