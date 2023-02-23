https://sputniknews.com.tr/20230223/sampiyonlar-ligi-son-16-turu-manchester-city-leipzig-deplasmanindan-beraberlikle-dondu--1067400289.html

Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Manchester City, Leipzig deplasmanından beraberlikle döndü

Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Manchester City, Leipzig deplasmanından beraberlikle döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Manchester City deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalırken, Inter ise sahasında Porto'yu 1-0 mağlup etti. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T01:59+0300

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spor

uefa şampiyonlar ligi

manchester city

leipzig

inter

porto

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı.Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Alman ekibi Leipzig ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi.Manchester City, 27. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 70. dakikada Josko Gvardiol ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.Gecenin diğer maçında İtalya'nın Inter takımı, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu ağırladı.Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.Portolu Otavio, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu maçların rövanşları 14 Mart Salı günü oynanacak.

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