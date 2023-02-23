https://sputniknews.com.tr/20230223/rusyada-askeri-ucak-dustu-pilot-hayatini-kaybetti-1067420358.html

Rusya’da askeri uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti

Rusya’da askeri uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti

Rusya’nın Belgorod bölgesinde Savunma Bakanlığı’na ait bir uçağın düştüğü açıklandı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T15:13+0300

2023-02-23T15:13+0300

2023-02-23T15:13+0300

dünya

su-25

rusya

rusya savunma bakanlığı

uçak kazası

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Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın Harkov bölgesi ile komşu olan Valuyki ilçesinde Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir uçağın düştüğünü belirtti.Gladkov, “Valuyki ilçesinde Savunma Bakanlığı’na ait bir uçak düştü. Şu anda kaza yerinde soruşturma grubu ile Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın bir ekibi çalışıyor. Olayın nedenleri açıklığa kavuşturuluyor. Durum kontrol altında” ifadelerini paylaştı.Rusya Savunma Bakanlığı: Su-25 kazasında pilot hayatını kaybettiRusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ise Belgorod bölgesinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait bir Su-25 uçağının kaza yaptığını, olayda pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.Kazanın Rus saldırı uçağının muharebe görevini yerine getirdikten sonra üssünün bulunduğu havalimanına dönüşü sırasında meydana geldiği dikkat çekilen açıklamada, kazanın nedeninin teknik arıza olduğu vurgulandı.Açıklamada, “Uçak ıssız bir bölgede düştü, karada herhangi bir yıkım yok” ifadeleri kullanıldı.Rus haber ajanslarının kaynaklarının aktardığı üzere düşen uçağın pilotu kendini fırlatmayı başardı, ancak kaldırıldığı hastanede aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

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su-25, rusya, rusya savunma bakanlığı, uçak kazası