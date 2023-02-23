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Rusya’da askeri uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
Rusya’da askeri uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
Rusya’nın Belgorod bölgesinde Savunma Bakanlığı’na ait bir uçağın düştüğü açıklandı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T15:13+0300
2023-02-23T15:13+0300
dünya
su-25
rusya
rusya savunma bakanlığı
uçak kazası
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Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın Harkov bölgesi ile komşu olan Valuyki ilçesinde Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir uçağın düştüğünü belirtti.Gladkov, “Valuyki ilçesinde Savunma Bakanlığı’na ait bir uçak düştü. Şu anda kaza yerinde soruşturma grubu ile Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın bir ekibi çalışıyor. Olayın nedenleri açıklığa kavuşturuluyor. Durum kontrol altında” ifadelerini paylaştı.Rusya Savunma Bakanlığı: Su-25 kazasında pilot hayatını kaybettiRusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ise Belgorod bölgesinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait bir Su-25 uçağının kaza yaptığını, olayda pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.Kazanın Rus saldırı uçağının muharebe görevini yerine getirdikten sonra üssünün bulunduğu havalimanına dönüşü sırasında meydana geldiği dikkat çekilen açıklamada, kazanın nedeninin teknik arıza olduğu vurgulandı.Açıklamada, “Uçak ıssız bir bölgede düştü, karada herhangi bir yıkım yok” ifadeleri kullanıldı.Rus haber ajanslarının kaynaklarının aktardığı üzere düşen uçağın pilotu kendini fırlatmayı başardı, ancak kaldırıldığı hastanede aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.
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su-25, rusya, rusya savunma bakanlığı, uçak kazası
su-25, rusya, rusya savunma bakanlığı, uçak kazası

Rusya’da askeri uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti

15:13 23.02.2023
© Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı, Su-25 pilotlarının Ukrayna’ya ait zırhlı araçları vurduğu görüntüleri paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 pilotlarının Ukrayna’ya ait zırhlı araçları vurduğu görüntüleri paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya’nın Belgorod bölgesinde Savunma Bakanlığı’na ait bir uçağın düştüğü açıklandı.
Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın Harkov bölgesi ile komşu olan Valuyki ilçesinde Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir uçağın düştüğünü belirtti.
Gladkov, “Valuyki ilçesinde Savunma Bakanlığı’na ait bir uçak düştü. Şu anda kaza yerinde soruşturma grubu ile Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın bir ekibi çalışıyor. Olayın nedenleri açıklığa kavuşturuluyor. Durum kontrol altında” ifadelerini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı: Su-25 kazasında pilot hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ise Belgorod bölgesinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait bir Su-25 uçağının kaza yaptığını, olayda pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kazanın Rus saldırı uçağının muharebe görevini yerine getirdikten sonra üssünün bulunduğu havalimanına dönüşü sırasında meydana geldiği dikkat çekilen açıklamada, kazanın nedeninin teknik arıza olduğu vurgulandı.
Açıklamada, “Uçak ıssız bir bölgede düştü, karada herhangi bir yıkım yok” ifadeleri kullanıldı.
Rus haber ajanslarının kaynaklarının aktardığı üzere düşen uçağın pilotu kendini fırlatmayı başardı, ancak kaldırıldığı hastanede aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.
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