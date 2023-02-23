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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/rusya-muzakerelerin-yeniden-baslamasi-icin-ukrayna-ve-batinin-silah-birakmasi-gerekir-1067430040.html
Rusya: Müzakerelerin yeniden başlaması için Ukrayna ve Batı'nın silah bırakması gerekir
Rusya: Müzakerelerin yeniden başlaması için Ukrayna ve Batı'nın silah bırakması gerekir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, müzakerelerin yeniden başlaması için Ukrayna ve Batı'nın silah bırakması gerektiğini söyledi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T19:31+0300
2023-02-23T19:31+0300
ukrayna krizi
rusya
batı
kiev
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Rus basınına demeç veren Galuzin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik müzakerelerin yeniden başlaması için öne sürdüğü koşulu anlattı.Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Eğer Batı ve Kiev mmüzakere masasına oturmak istiyorsa, her şeyden önce Rus kentlerini vurmaya son vermeli ve silah bırakmalı. Bunun ardından yeni jeopolitik gerçeklikler temelinde müzakere yapılabilir" dedi.Müzakerelerin yeniden başlamasının sadece Ukrayna ve Batı'nın yeni jeopolitik gerçeklikleri bilinçli şekilde kabul etmesine bağlı olduğunu kaydeden Galuzin, ABD ve diğer NATO ülkelerini Ukrayna'ya silah pompalamaktan başka bir alana yönlendirmeye davet etti.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, dünkü toplantıda yaptığı açıklamada, müzakerelerin Kiev'le değil, Washington'la yapılması gerektiğini, Moskova'nın bu krizin aşılması için ciddi ve kalıcı diplomatik çözüm aramaya hazır olduğunu söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılında aldığı kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevine devam ettiği sürece Moskova'yla müzakere yapılmasını yasal olarak yasaklamıştı. Daha sonra Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'in kendine ait gördüğü topraklardan çekilmesi halinde müzakerelere yeniden başlayabileceklerini duyurmuştu.
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rusya, batı, kiev
rusya, batı, kiev

Rusya: Müzakerelerin yeniden başlaması için Ukrayna ve Batı'nın silah bırakması gerekir

19:31 23.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi
 İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, müzakerelerin yeniden başlaması için Ukrayna ve Batı'nın silah bırakması gerektiğini söyledi.
Rus basınına demeç veren Galuzin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik müzakerelerin yeniden başlaması için öne sürdüğü koşulu anlattı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Eğer Batı ve Kiev mmüzakere masasına oturmak istiyorsa, her şeyden önce Rus kentlerini vurmaya son vermeli ve silah bırakmalı. Bunun ardından yeni jeopolitik gerçeklikler temelinde müzakere yapılabilir" dedi.

Müzakerelerin yeniden başlamasının sadece Ukrayna ve Batı'nın yeni jeopolitik gerçeklikleri bilinçli şekilde kabul etmesine bağlı olduğunu kaydeden Galuzin, ABD ve diğer NATO ülkelerini Ukrayna'ya silah pompalamaktan başka bir alana yönlendirmeye davet etti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, dünkü toplantıda yaptığı açıklamada, müzakerelerin Kiev'le değil, Washington'la yapılması gerektiğini, Moskova'nın bu krizin aşılması için ciddi ve kalıcı diplomatik çözüm aramaya hazır olduğunu söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılında aldığı kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevine devam ettiği sürece Moskova'yla müzakere yapılmasını yasal olarak yasaklamıştı. Daha sonra Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'in kendine ait gördüğü topraklardan çekilmesi halinde müzakerelere yeniden başlayabileceklerini duyurmuştu.
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