https://sputniknews.com.tr/20230223/rusya-cin-ve-guney-afrikadan-hint-okyanusunda-ortak-deniz-tatbikati-1067397652.html

Rusya, Çin ve Güney Afrika’dan Hint Okyanusu’nda ortak deniz tatbikatı

Rusya, Çin ve Güney Afrika’dan Hint Okyanusu’nda ortak deniz tatbikatı

Tsirkon hipersonik füzelerle donatılan Amiral Gorşkov firkateyninin Çin ve Güney Afrika donanmalarına ait savaş gemileriyle birlikte Hint Okyanusu’ndaki ortak... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T00:58+0300

2023-02-23T00:58+0300

2023-02-23T00:58+0300

savunma

rusya

çin

güney afrika

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Rusya Kuzey Filosu’nun açıklamasında, “Tatbikatın uygulamalı kısmı 25-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Denizde müşterek topçu atışları ve taktik manevralar yapılacak” ifadesine yer verildi.Üç ülkenin denizcilerinin, kaçırılan gemiyi kurtarma ve içinde arama yapma, kaza yapan gemiye yardım etme ve düşmanın hava saldırısını püskürtme görevlerini yerine getireceği kaydedilen açıklamada, “Rusya’yı tatbikatta, Kuzey Filo’ya ait Amiral Gorşkov firkateyni ve Kama deniz tankeri temsil ediyor. Çin Donanması, Rizhao firkateyni, Huainan muhribi ve Kekesilihu destek gemisi tarafından temsil edilirken Güney Afrika adına Mendi adlı firkateyn katılacak” dendi.Brezilya Donanması temsilcilerinin de tatbikata gözlemci olarak katılacağı bildirildi.Güney Afrika’nın Richards Bay limanında, ortak tatbikatın açılış töreni düzenlendi. Açıklamada, “Törene Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, Çin Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Li Yu-Jie, Güney Afrika Müşterek Komutanlığı Başkan Yardımcısı Tuğamiral Bubele Mhlana ve diğer konuklar katıldı” ifadesine yer verildi.Yevmonov, açış töreninde yaptığı konuşmada, “Rusya, Çin ve Güney Afrika denizcileri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine” derin ilgi duyduklarını söyledi.

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