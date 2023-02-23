‘Rusya barış yapabilmek için hükümet binalarını bombalamıyor, yoksa indirirler’

“Bakın, 1945’ten günümüze kadar 41 ülkeye müdahale edilmiş, rejim değişikliği yapılmış. Yani tek başına bir güç olduğu halde dünya barışını, ekonomiyi geliştireceğine kendi sistemine uygun yapıları oluşturmak için müdahale etmiş. Yani, yoğun bir propaganda var. Şimdi, öyle bir hale geldik ki dünya her an, herhangi bir şoka hazır hale geldi. Yani yeni bir şok olabilir, yeni bir savaş daha çıkabilir, yeni bir boyut daha olabilir. Ve bu tırmandırmayla nükleer konulara da gelinebilecek. Bütün bunları ekonomik açıdan izleyen bir insan bakıyor: Silah fabrikalarının sahibi ki? Neoconlar. Kime karşı çıkıyorlar? İşte, bize karşı çıkıyorlar. Biz kimiz? Biz beyazlarız. Beyazların ekonomik gerekçelerinden biri de bu. Bütün bunları temizlemezse Amerika’nın bir numara olma politikasına gitmeleri mümkün değil. Tekrar küreselleşmenin açılması lazım. Tekrar dünya pazarlarının bütünleşmeye gitmesi lazım. Açıkça rekabet, mukayeseli maliyetleri teorilerini öne süren onlar. Onların ekonomi kitaplarını okuyoruz. Trump bunu açıkça söylüyor. Ha, muhalefetteyken söylüyor. İktidara gelirse o da su koyuverir mi, onu da bilemiyorum. Çünkü muhalefetteyken herkes çok şeker gibi, sonradan limonata oluyorlar. Ama bu bitmeyecek bir konuşmadır. Belki bundan sonra gelecek adam da, De Santis diye biri var Florida’dan, o bir numaraya doğru yükseliyor. Trump gelmese bile bunları biraz durdurabilecek.”