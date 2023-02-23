https://sputniknews.com.tr/20230223/reuters-ab-ulkeleri-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketi-uzerinde-anlasamadi-1067400394.html

Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı

Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı

Reuters, AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşama sağlayamadıklarını aktardı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T01:57+0300

2023-02-23T01:57+0300

2023-02-23T01:57+0300

dünya

reuters

rusya

avrupa birliği

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Reuters'in diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre AB büyükelçileri, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi görüşmelerinde, kauçuk ve Rusya'nın Avrupa'daki varlıkları hakkında veri sağlama yükümlülükleri konularında anlaşma sağlayamadı.Haberde, kaynaklarından birinin "Kauçuk ve Rusya'nın Avrupa'daki varlıkları hakkında bilgi sağlama yükümlülükleri de dahil olmak üzere anlaşmaya varılamayan birkaç sorun var" ifadelerine yer verildi.Daha önce, AB ülkelerinin çarşamba günkü görüşmelerde Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlayamadığı, görüşmelerin perşembe günü devam edeceği bildirilirmişti.

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