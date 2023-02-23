https://sputniknews.com.tr/20230223/reuters-ab-ulkeleri-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketi-uzerinde-anlasamadi-1067400394.html
Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı
Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı
Reuters, AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşama sağlayamadıklarını aktardı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T01:57+0300
2023-02-23T01:57+0300
2023-02-23T01:57+0300
dünya
reuters
rusya
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1d/1060518517_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_b751e8022dfed972c37adb23a14d0821.jpg
Reuters'in diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre AB büyükelçileri, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi görüşmelerinde, kauçuk ve Rusya'nın Avrupa'daki varlıkları hakkında veri sağlama yükümlülükleri konularında anlaşma sağlayamadı.Haberde, kaynaklarından birinin "Kauçuk ve Rusya'nın Avrupa'daki varlıkları hakkında bilgi sağlama yükümlülükleri de dahil olmak üzere anlaşmaya varılamayan birkaç sorun var" ifadelerine yer verildi.Daha önce, AB ülkelerinin çarşamba günkü görüşmelerde Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlayamadığı, görüşmelerin perşembe günü devam edeceği bildirilirmişti.
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1d/1060518517_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_a2cdeeaa26f264aee764e4891b2d6f29.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
reuters, rusya, avrupa birliği
reuters, rusya, avrupa birliği
Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı
Abone ol
Reuters, AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşama sağlayamadıklarını aktardı.
Reuters'in diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre AB büyükelçileri, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi görüşmelerinde, kauçuk ve Rusya'nın Avrupa'daki varlıkları hakkında veri sağlama yükümlülükleri konularında anlaşma sağlayamadı.
Haberde, kaynaklarından birinin "Kauçuk ve Rusya'nın Avrupa'daki varlıkları hakkında bilgi sağlama yükümlülükleri de dahil olmak üzere anlaşmaya varılamayan birkaç sorun var" ifadelerine yer verildi.
Daha önce, AB ülkelerinin çarşamba günkü görüşmelerde Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlayamadığı, görüşmelerin perşembe günü devam edeceği bildirilirmişti.