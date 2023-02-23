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Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı
Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı
Reuters, AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşama sağlayamadıklarını aktardı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T01:57+0300
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Reuters'in diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre AB büyükelçileri, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi görüşmelerinde, kauçuk ve Rusya'nın Avrupa'daki varlıkları hakkında veri sağlama yükümlülükleri konularında anlaşma sağlayamadı.Haberde, kaynaklarından birinin "Kauçuk ve Rusya'nın Avrupa'daki varlıkları hakkında bilgi sağlama yükümlülükleri de dahil olmak üzere anlaşmaya varılamayan birkaç sorun var" ifadelerine yer verildi.Daha önce, AB ülkelerinin çarşamba günkü görüşmelerde Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlayamadığı, görüşmelerin perşembe günü devam edeceği bildirilirmişti.
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reuters, rusya, avrupa birliği
reuters, rusya, avrupa birliği

Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı

01:57 23.02.2023
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
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Reuters, AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşama sağlayamadıklarını aktardı.
Reuters'in diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre AB büyükelçileri, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi görüşmelerinde, kauçuk ve Rusya'nın Avrupa'daki varlıkları hakkında veri sağlama yükümlülükleri konularında anlaşma sağlayamadı.
Haberde, kaynaklarından birinin "Kauçuk ve Rusya'nın Avrupa'daki varlıkları hakkında bilgi sağlama yükümlülükleri de dahil olmak üzere anlaşmaya varılamayan birkaç sorun var" ifadelerine yer verildi.
Daha önce, AB ülkelerinin çarşamba günkü görüşmelerde Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlayamadığı, görüşmelerin perşembe günü devam edeceği bildirilirmişti.
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