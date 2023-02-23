https://sputniknews.com.tr/20230223/reuters-ab-ulkeleri-rusyaya-yonelik-10-yaptirim-paketi-uzerinde-yine-anlasamadi-1067436600.html

Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketi üzerinde yine anlaşamadı

Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketi üzerinde yine anlaşamadı

Reuters, AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketi üzerinde yine anlaşmaya varamadıklarını bildirdi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T23:14+0300

2023-02-23T23:14+0300

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İsimleri açıklanmayan diplomatların ajansa aktardığı bilgiye göre yeni kısıtlama paketi ile ilgili tartışmalar yarına ertelendi. 10. yaptırım paketi ile ilgili görüşmeler, çözüme kavuşturulamayan bazı konulardan dolayı dün de ertelenmişti.Reuters’ın edindiği bilgiye göre tartışma sırasında Polonya, Rus sentetik kauçuk ithalatına getirilecek yasak kapsamında yapılan istisnalara karşı çıktı. Ajansın bazı kaynakları ise İtalya için de istisnaların söz konusu olduğunu söyledi. Polonyalı yetkililer ise bu tür yumuşatmaların yaptırımların etkisini hafiflettiğini düşünüyor.AB ülkeleri Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini yarın duyurmak istiyor. Yeni yaptırımların daha önce kabul edilen kısıtlamalar ile ilgili ‘açıkları kapatması’ bekleniyor.Yaptırımlar ayrıca Rusya’nın 11 milyar euro tutarındaki ihracatını ve Alfa-Bank dahil dört Rus bankasını etkileyecek. EUobserver’e göre AB, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova ve Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Mihail Teplinskiy’in de aralarında bulunduğu 62 Rus vatandaşına yaptırım uygulayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230223/reuters-ab-ulkeleri-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketi-uzerinde-anlasamadi-1067400394.html

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