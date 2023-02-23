Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/reuters-ab-ulkeleri-rusyaya-yonelik-10-yaptirim-paketi-uzerinde-yine-anlasamadi-1067436600.html
Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketi üzerinde yine anlaşamadı
Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketi üzerinde yine anlaşamadı
Reuters, AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketi üzerinde yine anlaşmaya varamadıklarını bildirdi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T23:14+0300
2023-02-23T23:14+0300
ukrayna krizi
ab
rusya
yaptırım
reuters
avrupa
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1f/1044622999_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_34e9d93a2ea9d4807108b8a333f24273.jpg
İsimleri açıklanmayan diplomatların ajansa aktardığı bilgiye göre yeni kısıtlama paketi ile ilgili tartışmalar yarına ertelendi. 10. yaptırım paketi ile ilgili görüşmeler, çözüme kavuşturulamayan bazı konulardan dolayı dün de ertelenmişti.Reuters’ın edindiği bilgiye göre tartışma sırasında Polonya, Rus sentetik kauçuk ithalatına getirilecek yasak kapsamında yapılan istisnalara karşı çıktı. Ajansın bazı kaynakları ise İtalya için de istisnaların söz konusu olduğunu söyledi. Polonyalı yetkililer ise bu tür yumuşatmaların yaptırımların etkisini hafiflettiğini düşünüyor.AB ülkeleri Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini yarın duyurmak istiyor. Yeni yaptırımların daha önce kabul edilen kısıtlamalar ile ilgili ‘açıkları kapatması’ bekleniyor.Yaptırımlar ayrıca Rusya’nın 11 milyar euro tutarındaki ihracatını ve Alfa-Bank dahil dört Rus bankasını etkileyecek. EUobserver’e göre AB, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova ve Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Mihail Teplinskiy’in de aralarında bulunduğu 62 Rus vatandaşına yaptırım uygulayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230223/reuters-ab-ulkeleri-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketi-uzerinde-anlasamadi-1067400394.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1f/1044622999_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_40bf2964bfe4bdc1be49f3ba939a2439.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, rusya, yaptırım, reuters, avrupa, ukrayna
ab, rusya, yaptırım, reuters, avrupa, ukrayna

Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketi üzerinde yine anlaşamadı

23:14 23.02.2023
© AAAvrupa Birliği bayrak
Avrupa Birliği bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Reuters, AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketi üzerinde yine anlaşmaya varamadıklarını bildirdi.
İsimleri açıklanmayan diplomatların ajansa aktardığı bilgiye göre yeni kısıtlama paketi ile ilgili tartışmalar yarına ertelendi. 10. yaptırım paketi ile ilgili görüşmeler, çözüme kavuşturulamayan bazı konulardan dolayı dün de ertelenmişti.
Reuters’ın edindiği bilgiye göre tartışma sırasında Polonya, Rus sentetik kauçuk ithalatına getirilecek yasak kapsamında yapılan istisnalara karşı çıktı. Ajansın bazı kaynakları ise İtalya için de istisnaların söz konusu olduğunu söyledi. Polonyalı yetkililer ise bu tür yumuşatmaların yaptırımların etkisini hafiflettiğini düşünüyor.
AB ülkeleri Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini yarın duyurmak istiyor. Yeni yaptırımların daha önce kabul edilen kısıtlamalar ile ilgili ‘açıkları kapatması’ bekleniyor.
Yaptırımlar ayrıca Rusya’nın 11 milyar euro tutarındaki ihracatını ve Alfa-Bank dahil dört Rus bankasını etkileyecek. EUobserver’e göre AB, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova ve Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Mihail Teplinskiy’in de aralarında bulunduğu 62 Rus vatandaşına yaptırım uygulayacak.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
DÜNYA
Reuters: AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı
01:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала