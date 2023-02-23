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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/putin-donbass-cumhuriyetlerinin-eski-askerlerini-gazi-statusune-kavusturma-sozu-verdi-1067423238.html
Putin, Donbass cumhuriyetlerinin eski askerlerini gazi statüsüne kavuşturma sözü verdi
Putin, Donbass cumhuriyetlerinin eski askerlerini gazi statüsüne kavuşturma sözü verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Rusya'ya dahil olmadan önce görevdeyken emekli olan askerlerin... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T16:37+0300
2023-02-23T16:37+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
ukrayna
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Çatışmalara katılan gazilerle bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin, DHC ile LHC Rusya'ya dahil olmadan önce görevdeyken emekli olan askerlerin gazi statüsüne kavuşturulacağına söz verdi. Putin ayrıca özel askeri harekat gazilerinin ve harekatta hayatını kaybedenlerin ailelerini destekleme vakfının hükümete bağlı olacağı bilgisini verdi.Rus lider, böyle bir vakfın kurulacağını önceki gün Federal Meclis’e hitaben yaptığı konuşma sırasında duyurmuştu. Ülkeyi savunan kişilere sahip çıkmanın ‘devletin kutsal görevi’ olduğunu vurgulayan Putin, vakfın daha sonra diğer vatandaş kategorilerine de yardım edeceğini ifade etti.Putin, “Gerçek bizim tarafımızda. Özel askeri harekata katılan insanlarımıza baktığım zaman şunu da eklemek istiyorum: Gelecek te kesinlikle bizim” diye konuştu.Putin ile buluşmaları sırasında DHC ve LHC’de görev yapan ve daha sonra emekliye ayrılan eski askerlerin gazi statüsüne kavuşturulmasını isteyen gaziler, görevlerinden ayrıldıkları sırada Rusya vatandaşı olmadıkları için gazilere ilişkin yasaların kendilerini kapsamadığına dikkat çekti.Rusya lideri, “Bunu mutlaka düzelteceğiz” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/zaharovadan-bidenin-kiev-ziyareti-hakkinda-aciklama-her-suclu-olay-mahalline-doner-1067390369.html
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vladimir putin, rusya, ukrayna
vladimir putin, rusya, ukrayna

Putin, Donbass cumhuriyetlerinin eski askerlerini gazi statüsüne kavuşturma sözü verdi

16:37 23.02.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Rusya'ya dahil olmadan önce görevdeyken emekli olan askerlerin gazi statüsüne kavuşturulacağına söz verdi.
Çatışmalara katılan gazilerle bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin, DHC ile LHC Rusya'ya dahil olmadan önce görevdeyken emekli olan askerlerin gazi statüsüne kavuşturulacağına söz verdi. Putin ayrıca özel askeri harekat gazilerinin ve harekatta hayatını kaybedenlerin ailelerini destekleme vakfının hükümete bağlı olacağı bilgisini verdi.
Rus lider, böyle bir vakfın kurulacağını önceki gün Federal Meclis’e hitaben yaptığı konuşma sırasında duyurmuştu. Ülkeyi savunan kişilere sahip çıkmanın ‘devletin kutsal görevi’ olduğunu vurgulayan Putin, vakfın daha sonra diğer vatandaş kategorilerine de yardım edeceğini ifade etti.
Putin, “Gerçek bizim tarafımızda. Özel askeri harekata katılan insanlarımıza baktığım zaman şunu da eklemek istiyorum: Gelecek te kesinlikle bizim” diye konuştu.
Putin ile buluşmaları sırasında DHC ve LHC’de görev yapan ve daha sonra emekliye ayrılan eski askerlerin gazi statüsüne kavuşturulmasını isteyen gaziler, görevlerinden ayrıldıkları sırada Rusya vatandaşı olmadıkları için gazilere ilişkin yasaların kendilerini kapsamadığına dikkat çekti.
Rusya lideri, “Bunu mutlaka düzelteceğiz” yanıtını verdi.
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