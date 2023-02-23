https://sputniknews.com.tr/20230223/prof-aziz-celikten-millet-ittifakina-fukuyama-tepkisi-orada-ne-isi-var-1067460474.html

Prof. Aziz Çelik’ten Millet İttifakına Fukuyama tepkisi: Orada ne işi var

Prof. Aziz Çelik’ten Millet İttifakına Fukuyama tepkisi: Orada ne işi var

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının konuğu Prof. Aziz Çelik, Fukuyama’nın Millet İttifakı tarafından davet edilmesine tepki... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T21:21+0300

2023-02-23T21:21+0300

2023-02-24T14:22+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

francis fukuyama

halk tv

tepki

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Prof. Aziz Çelik’ten Millet İttifakına Fukuyama tepkisi: Orada ne işi var Prof. Aziz Çelik’ten Millet İttifakına Fukuyama tepkisi: Orada ne işi var

Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programının konuğu Ekonomist Prof. Aziz Çelik oldu.Önceki gün Halk TV’de depremzedeler için İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ‘Bir Kira Bir Yuva’ adlı yardım kampanyası düzenlendi. Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda kişinin katıldığı kampanyada milyarlarca lira yardım toplandı. Depremzedelere destek mesajı yollayan isimler arasındaysa dikkat çeken biri vardı; Francis Fukuyama.Aziz Çelik: ‘Son 40 yılda yaşadığımız pek çok musibetin arkasındaki akıl hocalarından biri Fukuyama’‘Tarihin Sonu’ ve ‘Son İnsan’ adlı kitabında Batı’nın liberal ideolojisinin insanlığın ulaşabileceği son aşama olduğunu ileri süren Fukuyama’nın depremle ilgili yayına katılması tepki de çekti. Prof. Aziz Çelik, Fukuyama’nın deprem yayınına katılmasını ironik dille yorumladı ve ‘Fukuyama’yı Halk TV’de görünce ‘ne alaka’ dedim, Japon olması dışında hiçbir alakası yok’ ifadelerini kullandı.Fukuyama’nın deprem öncesinde planlanan ve 15-21 Şubat tarihleri arasında yapılması beklenen ancak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iptal edilen Millet İttifakı’nın düzenleyeceği İkinci Yüzyılık İktisat Kongresi’nin programında konuşmacı olduğunun altını çizen Çelik, ‘Amerikan devletiyle yakın ilişkileri olan kuruluşlarla birlikte çalıştı. Hem Clinton hem de sonra Bush döneminde Amerika’nın saldırgan Ortadoğu politikasını destekleyen, bunu teorize eden biri. Daha sonra nedamet getirip fikirlerinin değiştiğini söyledi ama verdiği tahribat itibarıyla şöyle söylemek mümkün; son 40 yılda yaşadığımız pek çok musibetin arkasındaki en önemli akıl hocalarından bir tanesi Fukuyama’dır’ diye konuştu.Çelik, durumu şöyle değerlendirdi:‘Fukuyama’yı Halk TV’de görünce ne alaka dedim. Japon olması dışında hiçbir alakası yok. Deprem ve depremin yaralarının sarılmasına ilişkin bir yayın örgütlendiğinde akla gelebilecek son isim Fukuyama’dır. Buna kafa yormuş binlerce bilim insanı var. Bunlar arasından herhangi biri olabilirdi. Fakat Fukuyama’nın seçilmesi son derece absürt. Sosyal bilimlerle uğraşan herkes Fukuyama’yı biliyor. Popüler bir isim oldu. Bunun temel nedeni 80’lerin sonu 90’ların başında ‘Tarihin sonu’ teziyle meşhur oldu. Liberalizm ve neo-liberalizmim geldiği noktanın insanlık için gelebilecek son nokta olduğunu vurgulayan bir isim.İkinci Yüzyıl için düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nin programında Fukuyama konuşmacılardan biriydi. Bob Geldof da konuşmacılar arasındaydı. Muhtemelen o programa çağırdılar ama depremden dolayı ertelenince buraya aldılar. Ama asıl sorun İzmir İktisat Kongresi’ne çağırmalarıydı. İzmir İktisat Kongresi Türkiye’nin kurucu kongresi. Hakikaten Fukuyama gibi bir ismin orada ne işi var, Türkiye’ye ne sunacak belli değil.’

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2023

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