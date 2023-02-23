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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/prof-ahmet-ercan-halk-ise-hic-deprem-olmayacakmis-gibi-olagan-yasamini-surdurmeli-1067434550.html
Prof. Ahmet Ercan: Halk hiç deprem olmayacakmış gibi yaşamını sürdürmeli
Prof. Ahmet Ercan: Halk hiç deprem olmayacakmış gibi yaşamını sürdürmeli
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Yönetim, Kuzey Marmara’da her an M7,5 deprem olacakmış gibi İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Kocaeli... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
övgün ahmet ercan
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insanların deprem olmayacakmış gibi yaşamına devam etmesi ve yönetimin Kuzey Marmara için gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.Ercan paylaşımında şunları ifade etti:
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deprem, övgün ahmet ercan
deprem, övgün ahmet ercan

Prof. Ahmet Ercan: Halk hiç deprem olmayacakmış gibi yaşamını sürdürmeli

21:50 23.02.2023 (güncellendi: 22:02 23.02.2023)
© MÜSLÜM BALKO-AW834433deprem - yıkım - hasarlı bina
deprem - yıkım - hasarlı bina - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© MÜSLÜM BALKO-AW834433
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Yönetim, Kuzey Marmara’da her an M7,5 deprem olacakmış gibi İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Kocaeli, Balıkesir’i hazırlamalı. Halk ise hiç deprem olmayacakmış gibi olağan yaşamını sürdürmeli" açıklamasında bulundu.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insanların deprem olmayacakmış gibi yaşamına devam etmesi ve yönetimin Kuzey Marmara için gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.
Ercan paylaşımında şunları ifade etti:

"24 yıl boşuna geçti. Yönetim, Kuzey Marmara’da her an M7,5 deprem olacakmış gibi İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Kocaeli, Balıkesir’i hazırlamalı. Halk ise hiç deprem olmayacakmış gibi olağan yaşamını sürdürmeli. Deprem korkutmaları saçanları dinleyip yaşarken ölmeyin."

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