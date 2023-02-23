Prof. Ahmet Ercan: Halk hiç deprem olmayacakmış gibi yaşamını sürdürmeli
21:50 23.02.2023 (güncellendi: 22:02 23.02.2023)
© MÜSLÜM BALKO-AW834433deprem - yıkım - hasarlı bina
© MÜSLÜM BALKO-AW834433
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Yönetim, Kuzey Marmara’da her an M7,5 deprem olacakmış gibi İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Kocaeli, Balıkesir’i hazırlamalı. Halk ise hiç deprem olmayacakmış gibi olağan yaşamını sürdürmeli" açıklamasında bulundu.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insanların deprem olmayacakmış gibi yaşamına devam etmesi ve yönetimin Kuzey Marmara için gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.
Ercan paylaşımında şunları ifade etti:
"24 yıl boşuna geçti. Yönetim, Kuzey Marmara’da her an M7,5 deprem olacakmış gibi İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Kocaeli, Balıkesir’i hazırlamalı. Halk ise hiç deprem olmayacakmış gibi olağan yaşamını sürdürmeli. Deprem korkutmaları saçanları dinleyip yaşarken ölmeyin."
24 yıl boşuna geçti. Yönetim, Kuzey Marmara’da her an M7,5 deprem olacakmış gibi İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Kocaeli, Balıkesir’i hazırlamalı. Halk ise hiç deprem olmayacakmış gibi olağan yaşamını sürdürmeli. Deprem korkutmaları saçanları dinleyip yaşarken ölmeyin.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 23, 2023