https://sputniknews.com.tr/20230223/prof-ahmet-ercan-halk-ise-hic-deprem-olmayacakmis-gibi-olagan-yasamini-surdurmeli-1067434550.html

Prof. Ahmet Ercan: Halk hiç deprem olmayacakmış gibi yaşamını sürdürmeli

Prof. Ahmet Ercan: Halk hiç deprem olmayacakmış gibi yaşamını sürdürmeli

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Yönetim, Kuzey Marmara’da her an M7,5 deprem olacakmış gibi İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Kocaeli... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

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deprem

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

övgün ahmet ercan

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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insanların deprem olmayacakmış gibi yaşamına devam etmesi ve yönetimin Kuzey Marmara için gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.Ercan paylaşımında şunları ifade etti:

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2023

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deprem, övgün ahmet ercan