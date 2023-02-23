https://sputniknews.com.tr/20230223/pilates-salonunda-baslayan-yardimlar-sayesinde-depremzedelere-73-ev-tahsis-edildi-1067415165.html

Pilates salonunda başlayan yardımlar sayesinde depremzedelere 73 ev tahsis edildi

Pilates salonunda başlayan yardımlar sayesinde depremzedelere 73 ev tahsis edildi

Pilates salonunda kıyafet yardımı başlatan Serap Ünal, "Yetmiş üç ev kurduk ama bunun dışında başka evlere yerleşen depremzedelere de eşya takviyesinde... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T12:55+0300

2023-02-23T12:55+0300

2023-02-23T12:55+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

yardım

çorum

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Çorum'da depremzede ailenin çocuklarına kıyafet temin etmek için başlayan yardım çağrısı, iki haftada yüzden fazla gönüllünün yer aldığı, eşyalı 73 evin tahsis edildiği iyilik hareketine dönüştü.Pilates salonu sahibi Serap Ünal, bir üyesinin komşusuna gelen depremzede ailenin çocukları için kıyafet desteği istemesi üzerine sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptı.Çağrı üzerine depremzede aileye yardım etmek isteyen üyeler, pilates salonuna çok sayıda kıyafet getirdi.Bu sırada kimi üyelerin de kullanılmayan evlerini depremzedelere açabileceklerini söylemesi üzerine, salona kıyafet almak için gelen depremzedeler, gönüllülerin evlerine yönlendirildi.Kıyafet yardımı ve eve yerleştirmeler hızlanınca 6 kişilik ekip kurarak görev dağılımı yapan Ünal, içinde eşyası olmayan evler için de çevresinden eşya toplamaya başladı.Çorum Belediyesinin araç ve iş gücü desteği verdiği, nakliyecilerin ücretsiz eşya taşıdığı, 20 lise öğrencisinin destek verdiği çalışma sonucunda, kente gelen yüzlerce depremzede için 73 eşyalı yuva kuruldu.Evlere yerleştirilen depremzedelerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçları da aynı ekip tarafından karşılandı.Pilates çalışmalarına ara vererek, salonu yardım faaliyetleri için tahsis eden Ünal, yakın arkadaşlarıyla birlikte yüzlerce depremzedeye yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.Ünal, AA muhabirine, ilk başta kıyafet yardımıyla başlayan yardım faaliyetinin bir günde onlarca gönüllünün katıldığı bir gönüllülük hareketine dönüştüğünü söyledi.Spor salonu üyeleri ve gönüllülerle büyüdüklerini, bir öğretmen üyesinin 20 öğrencisiyle kendilerine destek verdiğini, bir üyesinin eşyalı 5 evini depremzedelere tahsis ettiğini belirten Ünal, "İlk eve yerleştirmemiz bu şekilde başladı. Daha sonra bazı gönüllüler boş evlerinin olduğunu, bazıları da fazladan ev eşyalarının olduğunu söylediler ve bu süreç hızlı bir şekilde ev düzmeye geçti. Bu arada yaptığımız yardımlar duyulunca depremzedeler buraya gelmeye başladı." dedi.'Depremzedelerin eksiklerini ihtiyaçlarını takip ediyoruz'En çok, eşyaların bir evden diğerine taşınması sürecinde zorlandıklarını, Çorum Belediyesinin araç ve iş gücü desteğinin sorunu çözdüğünü bildiren Ünal, "Çekirdek kadro olarak 6 kişilik koordinasyon ekibi oluşturduk. Bunun dışında yüzlerce insan taşımada, kolilemede, eşya bulmada yardım etti. Yetmiş üç ev kurduk ama bunun dışında başka evlere yerleşen depremzedelere de eşya takviyesinde bulunduk. Yetmiş üç eve aileleri yerleştirdik, yüzlerce insanı evlere yerleştirmiş olduk. Depremzedelerin takibindeyiz, eksiklerini ihtiyaçlarını takip ediyoruz." diye konuştu.Ünal, deprem felaketinden çok etkilendiğini, bir insan olarak kayıtsız kalamadığı için yardım faaliyeti yürüttüğünü sözlerine ekledi.

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deprem, yardım, çorum