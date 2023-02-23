https://sputniknews.com.tr/20230223/moldova-disisleri-bakani-popescu-bdt-ile-onlarca-anlasmayi-yakinda-feshedecegiz-1067397530.html

Moldova Dışişleri Bakanı Popescu: BDT ile onlarca anlaşmayı yakında feshedeceğiz

Moldova Dışişleri Bakanı Popescu: BDT ile onlarca anlaşmayı yakında feshedeceğiz

Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında imzalanan anlaşmaların uygunluk düzeyini analiz ettiklerini ve bu türden... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T00:38+0300

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dünya

moldova

bdt

anlaşma

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Moldova’nın Jurnal TV kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Popescu, “Bugünlerde, BDT ile onlarca anlaşmayı feshetme sürecinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bakanlıklarımız, BDT kapsamında imzalanan birçok anlaşmanın uygunluk düzeyini analiz etti. Listesini yayınlayacağız. Sadece Dışişleri Bakanlığı’nın imzaladığı yaklaşık 20 anlaşma feshedilecek” ifadesini kullandı.Ülkesinin Avrupa Birliği’ne katılmaya odaklandığını, bu nedenle Avrupa mevzuatına uygun olmayan BDT anlaşmalarına özel dikkat ayırdıklarını anlatan Moldovalı bakan, fesih sürecinin, bu kararı gerekçelendirme ihtiyacı nedeniyle belli bir zaman alacağını söyledi.Moldova’nın, BDT kapsamında 300’den fazla farklı anlaşma imzaladığı anımsatıldı.‘Rusya, Moldova’da ayrımcılığı destekledi’“Rusya, 30 yıl boyunca Moldova’da ayrımcılığı destekledi ve Tiraspol yönetimini desteklemeye devam ediyor” diyen Popescu, “Bu eylemler, Moldova’ya yönelik dostça eylemler olarak gösterilemez. Ama biz, Transdinyester ihtilafına barışçıl çözüm bulma amacımıza odaklanacağız” diye ekledi.

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