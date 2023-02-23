https://sputniknews.com.tr/20230223/meteorolojiden-dogu-karadeniz-ve-dogu-anadoluya-cig-uyarisi-1067405488.html

Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya çığ uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya çığ uyarısı

Meteoroloji 23 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre bazı bölgelerde kar yağışı ve sis beklenirken, bazı yerlerde ise çığ tehlikesi uyarısı... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T08:13+0300

2023-02-23T08:13+0300

2023-02-23T08:13+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu kıyıları, Sinop, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.Doğu Karadeniz’in 800-900 m üzeri yüksek kesimlerinde (Trabzon’un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde) yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra havanın daha da soğumasıyla kar yağışlarının 500-600 m üzeri bölgelerde de etkili olması bekleniyor. Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 16°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluKÜTAHYA °C, 14°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 20°CAz bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 18°CAz bulutluK.MARAŞ °C, 17°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı, zamanla çok bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutluKONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 6°CParçalı, zamanla çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluDÜZCE °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutluKASTAMONU °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri ile iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı, zamanla çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurluTOKAT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurluTRABZON °C, 11°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Doğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 12°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlıKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlıMALATYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere yağmurluŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu