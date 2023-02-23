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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/lukasenko-cin-devlet-baskani-si-bugun-veya-yarin-ukrayna-aciklamasi-yapacak-1067428937.html
Lukaşenko: Çin Devlet Başkanı Şi, bugün veya yarın Ukrayna açıklaması yapacak
Lukaşenko: Çin Devlet Başkanı Şi, bugün veya yarın Ukrayna açıklaması yapacak
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün veya yarın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili bir açıklama yapacağını ve sözlerinin... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T18:45+0300
2023-02-23T18:45+0300
ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko
şi cinping
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir Ukrayna açıklaması yapacağını ifade etti.Lukaşenko, "Eğer Çin, tutumunu bu şekilde, en üst yetkilinin, Şi Cinping'in ağzından duyurmaya karar vermişse, bunun ciddi sonuçları olacaktır. Çin Devlet Başkanı'nın mesajının 'muhatapları' tarafından duyulmaması halinde de, ciddi sonuçlar doğacaktır" dedi.Lukaşenko, bundan dolayı ilgili taraflara Şi'nin sözlerini ciddiye almalarını ve belirli adımları atmalarını tavsiye ederek, konuşmanın bölgede barışın tesisi adına ciddi bir mesaj içereceğinin altını çizdi.ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev ziyaretinden sonra Polonya'da yaptığının aksine Şi'nin konuşmasının cepheleşmeye yönelik olmayacağını düşündüğünü kaydeden Lukaşenko, Şi'nin yapacağı açıklamayı 'Çin'in tüm barış yanlısı politikasının tacı' olarak niteledi.Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırma eğiliminde olduğunu ve artık topun barışa doğru adım atması gereken ABD'nin tarafında olduğunu da vurguladı.
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aleksandr lukaşenko, şi cinping, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
aleksandr lukaşenko, şi cinping, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Lukaşenko: Çin Devlet Başkanı Şi, bugün veya yarın Ukrayna açıklaması yapacak

18:45 23.02.2023
© SputnikAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© Sputnik
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün veya yarın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili bir açıklama yapacağını ve sözlerinin dinlenmemesi halinde ciddi sonuçları olacağını belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir Ukrayna açıklaması yapacağını ifade etti.

Lukaşenko, "Eğer Çin, tutumunu bu şekilde, en üst yetkilinin, Şi Cinping'in ağzından duyurmaya karar vermişse, bunun ciddi sonuçları olacaktır. Çin Devlet Başkanı'nın mesajının 'muhatapları' tarafından duyulmaması halinde de, ciddi sonuçlar doğacaktır" dedi.

Lukaşenko, bundan dolayı ilgili taraflara Şi'nin sözlerini ciddiye almalarını ve belirli adımları atmalarını tavsiye ederek, konuşmanın bölgede barışın tesisi adına ciddi bir mesaj içereceğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev ziyaretinden sonra Polonya'da yaptığının aksine Şi'nin konuşmasının cepheleşmeye yönelik olmayacağını düşündüğünü kaydeden Lukaşenko, Şi'nin yapacağı açıklamayı 'Çin'in tüm barış yanlısı politikasının tacı' olarak niteledi.

Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırma eğiliminde olduğunu ve artık topun barışa doğru adım atması gereken ABD'nin tarafında olduğunu da vurguladı.
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