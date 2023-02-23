Lukaşenko: Çin Devlet Başkanı Şi, bugün veya yarın Ukrayna açıklaması yapacak
© SputnikAleksandr Lukaşenko
© Sputnik
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün veya yarın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili bir açıklama yapacağını ve sözlerinin dinlenmemesi halinde ciddi sonuçları olacağını belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir Ukrayna açıklaması yapacağını ifade etti.
Lukaşenko, "Eğer Çin, tutumunu bu şekilde, en üst yetkilinin, Şi Cinping'in ağzından duyurmaya karar vermişse, bunun ciddi sonuçları olacaktır. Çin Devlet Başkanı'nın mesajının 'muhatapları' tarafından duyulmaması halinde de, ciddi sonuçlar doğacaktır" dedi.
Lukaşenko, bundan dolayı ilgili taraflara Şi'nin sözlerini ciddiye almalarını ve belirli adımları atmalarını tavsiye ederek, konuşmanın bölgede barışın tesisi adına ciddi bir mesaj içereceğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev ziyaretinden sonra Polonya'da yaptığının aksine Şi'nin konuşmasının cepheleşmeye yönelik olmayacağını düşündüğünü kaydeden Lukaşenko, Şi'nin yapacağı açıklamayı 'Çin'in tüm barış yanlısı politikasının tacı' olarak niteledi.
Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırma eğiliminde olduğunu ve artık topun barışa doğru adım atması gereken ABD'nin tarafında olduğunu da vurguladı.
Lukaşenko, "Eğer Çin, tutumunu bu şekilde, en üst yetkilinin, Şi Cinping'in ağzından duyurmaya karar vermişse, bunun ciddi sonuçları olacaktır. Çin Devlet Başkanı'nın mesajının 'muhatapları' tarafından duyulmaması halinde de, ciddi sonuçlar doğacaktır" dedi.
Lukaşenko, bundan dolayı ilgili taraflara Şi'nin sözlerini ciddiye almalarını ve belirli adımları atmalarını tavsiye ederek, konuşmanın bölgede barışın tesisi adına ciddi bir mesaj içereceğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev ziyaretinden sonra Polonya'da yaptığının aksine Şi'nin konuşmasının cepheleşmeye yönelik olmayacağını düşündüğünü kaydeden Lukaşenko, Şi'nin yapacağı açıklamayı 'Çin'in tüm barış yanlısı politikasının tacı' olarak niteledi.
Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırma eğiliminde olduğunu ve artık topun barışa doğru adım atması gereken ABD'nin tarafında olduğunu da vurguladı.