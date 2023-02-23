https://sputniknews.com.tr/20230223/kilicdaroglundan-esada-taziye-mektubuileride-kederlerimizi-degil-umitlerimizi-paylasmayi-umuyorum-1067423369.html

Kılıçdaroğlu'ndan Esad'a taziye mektubu:İleride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum

Kılıçdaroğlu'ndan Esad'a taziye mektubu:İleride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Suriye'nin Başkanı Beşar Esad’a taziye mektubu... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T16:41+0300

2023-02-23T16:41+0300

2023-02-23T16:41+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kemal kılıçdaroğlu

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Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'nun Beşar Esad'a gönderdiği mektubu paylaştı. CHP lideri mektubunda şu ifadelere yer verdi:"6 Şubat tarihinde büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye'yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur. Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum"

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deprem, kemal kılıçdaroğlu