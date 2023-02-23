https://sputniknews.com.tr/20230223/kilicdaroglundan-esada-taziye-mektubuileride-kederlerimizi-degil-umitlerimizi-paylasmayi-umuyorum-1067423369.html
Kılıçdaroğlu'ndan Esad'a taziye mektubu:İleride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum
Kılıçdaroğlu'ndan Esad'a taziye mektubu:İleride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Suriye'nin Başkanı Beşar Esad’a taziye mektubu... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T16:41+0300
2023-02-23T16:41+0300
2023-02-23T16:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kemal kılıçdaroğlu
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Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'nun Beşar Esad'a gönderdiği mektubu paylaştı. CHP lideri mektubunda şu ifadelere yer verdi:"6 Şubat tarihinde büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye'yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur. Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum"
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deprem, kemal kılıçdaroğlu
deprem, kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu'ndan Esad'a taziye mektubu:İleride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Suriye'nin Başkanı Beşar Esad’a taziye mektubu gönderdi.
Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'nun Beşar Esad'a gönderdiği mektubu paylaştı. CHP lideri mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"6 Şubat tarihinde büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye'yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur. Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum"