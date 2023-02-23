https://sputniknews.com.tr/20230223/kievde-siren-ve-patlama-sesleri-duyuldu-1067415337.html
Kiev’de siren ve patlama sesleri duyuldu
Kiev’de siren ve patlama sesleri duyuldu
Ukrayna basını, başkent Kiev’de siren ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T12:57+0300
2023-02-23T12:57+0300
2023-02-23T12:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
patlama
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Ukrayna’da yayınlanan Strana gazetesinin Telegram kanalında, başkent Kiev’de patlama sesleri duyulduğu belirtildi.Gazetenin haberinde, patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin devreye girmiş olmasından kaynaklanabileceği kaydedildi.Daha önce Kiev’de hava saldırısına işaret eden sirenlerin duyulduğu haberleri gelmişti.
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Kiev’de siren ve patlama sesleri duyuldu
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Ukrayna basını, başkent Kiev’de siren ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Ukrayna’da yayınlanan Strana gazetesinin Telegram kanalında, başkent Kiev’de patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
Gazetenin haberinde, patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin devreye girmiş olmasından kaynaklanabileceği kaydedildi.
Daha önce Kiev’de hava saldırısına işaret eden sirenlerin duyulduğu haberleri gelmişti.