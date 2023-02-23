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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/kievde-siren-ve-patlama-sesleri-duyuldu-1067415337.html
Kiev’de siren ve patlama sesleri duyuldu
Kiev’de siren ve patlama sesleri duyuldu
Ukrayna basını, başkent Kiev’de siren ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T12:57+0300
2023-02-23T12:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
patlama
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Ukrayna’da yayınlanan Strana gazetesinin Telegram kanalında, başkent Kiev’de patlama sesleri duyulduğu belirtildi.Gazetenin haberinde, patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin devreye girmiş olmasından kaynaklanabileceği kaydedildi.Daha önce Kiev’de hava saldırısına işaret eden sirenlerin duyulduğu haberleri gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/medvedev-eger-abd-rusyanin-yenilgisini-istiyorsa-moskova-kendini-her-turlu-silahla-savunabilir-1067381060.html
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ukrayna, kiev, patlama
ukrayna, kiev, patlama

Kiev’de siren ve patlama sesleri duyuldu

12:57 23.02.2023
© AFP 2023 / DYLAN COLLINSUkrayna - Kiev - patlama
Ukrayna - Kiev - patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / DYLAN COLLINS
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Ukrayna basını, başkent Kiev’de siren ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Ukrayna’da yayınlanan Strana gazetesinin Telegram kanalında, başkent Kiev’de patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
Gazetenin haberinde, patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin devreye girmiş olmasından kaynaklanabileceği kaydedildi.
Daha önce Kiev’de hava saldırısına işaret eden sirenlerin duyulduğu haberleri gelmişti.
Dmitry Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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