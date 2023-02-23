Jeofizik Mühendisi Prof.Dr. Eyidoğan: Türkiye'de 550 fay hattı var, toptan göçmenin izahı yok

"Varsayımlar çok fazla. Asıl konuşulması gereken çöken ve depreme dayanıklı yapamadığımız evler. Türkiye’nin altından geçen 550 fay var. Hepsinin yerini biliyoruz ama okul, hastane, havalimanı ve konutları ısrarla bu fayların üzerine inşa etmekten vazgeçmiyoruz. Deprem ne kadar büyük olursa olsun ‘biz niye çöküyoruz, biz neden toptan göçüyoruz’ diye sormamız gerekiyor. Binalar büyük depremlerde hasar alır, duvarları patlar, hatta birkaçı yıkılabilir ama toptan göçmenin bir izahı yok. Türkiye’de yapı sigortası diye sistem yok. Lapa gibi zemine 15 kat bina yapılmasına müsaade ediliyor. Amik Ovası’nın taşıma gücü düşük. Dolayısıyla çok sağlam, kazıklı sistemle inşaatlar yapmanız gerekirken manzara tam tersi.”