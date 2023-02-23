https://sputniknews.com.tr/20230223/iyi-partiden-deprem-bolgesindeki-iller-icin-yeni-proje-1067413331.html

İYİ Parti'den deprem bölgesindeki iller için yeni proje

İYİ Parti'den deprem bölgesindeki iller için yeni proje

İYİ Parti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde iktisadi faaliyetlerin yeniden başlayabilmesi için "İnsani Sanayi Bölgeleri Projesi"... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T12:15+0300

2023-02-23T12:15+0300

2023-02-23T12:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

iyi parti

deprem

sanayi

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İYİ Parti, depremden etkilenen iller için "İnsani Sanayi Bölgeleri Projesi" hazırladı.İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerde sürdürülebilir yaşamın sağlanmasının, iktisadi faaliyetlerin yeniden başlamasıyla mümkün olacağını belirtti.Depremin etkilediği illerde 210 bin iş yeri, 327 bin esnaf, 461 bin memur ve 1,8 milyon kayıtlı çalışan bulunduğunu, 269 bin çiftçinin faaliyet gösterdiğini kaydeden Özlale, "İYİ Parti olarak bölgedeki yaşamın yeniden normale dönmesi, vatandaşlarımıza istihdam, şirketlerimize yatırım olanakları sunulması için zemin çalışması yapılmış bölgelerde her biri 1000 hektarlık alanı kapsayacak insani sanayi bölgeleri kurulmasını öneriyoruz." dedi.Özlale, bu bölgelerin, Mısır ve Ürdün'de kurulan ve ABD'ye herhangi bir tarife ve kota engeli olmaksızın ihracat yapma imtiyazına sahip "özellikli sanayi bölgelerine" benzer bir yapıda olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

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