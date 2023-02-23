https://sputniknews.com.tr/20230223/isvec-turkiye-ile-nato-uyeligimiz-konusundaki-muzakereler-mart-ortasinda-devam-edecek-1067418792.html

İsveç: Türkiye ile NATO üyeliğimiz konusundaki müzakereler mart ortasında devam edecek

İsveç: Türkiye ile NATO üyeliğimiz konusundaki müzakereler mart ortasında devam edecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile son aylarda NATO üyeliği konusunda yürütülen müzakerelerin mart ayının ortasında devam edeceğini söyledi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T14:17+0300

2023-02-23T14:17+0300

2023-02-23T14:17+0300

dünya

nato

isveç

finlandiya

türkiye

müzakere

ulf kristersson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065809245_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_9294dacce76f1250c78cef7ecf7ba328.jpg

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile Kuran yakma eylemlerinin ardından ocak ayında aksayan NATO üyeliğine ilişkin müzakerelerin mart ayının ortasında yeniden başlayacağını duyurdu.Kamu yayın kurumu SVT'ye röportaj veren Kristersson, "Tarih var, bu bir sır değil ama onay bekliyoruz" ifadelerini kullandı.İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını takiben geçen yıl ittifaka katılım başvurusunda bulunmuş, ancak iki ülke, Türkiye'nin itirazlarıyla karşı karşıya kalmıştı.Müzakereler, Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasıyla ocak ayından bu yana askıda.

https://sputniknews.com.tr/20230222/isvec-polisinin-yakilmasini-yasakladigi-tek-dini-kitap-kuran-i-kerim-1067362797.html

isveç

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, isveç, finlandiya, türkiye, müzakere, ulf kristersson