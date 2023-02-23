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https://sputniknews.com.tr/20230223/isvec-turkiye-ile-nato-uyeligimiz-konusundaki-muzakereler-mart-ortasinda-devam-edecek-1067418792.html
İsveç: Türkiye ile NATO üyeliğimiz konusundaki müzakereler mart ortasında devam edecek
İsveç: Türkiye ile NATO üyeliğimiz konusundaki müzakereler mart ortasında devam edecek
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile son aylarda NATO üyeliği konusunda yürütülen müzakerelerin mart ayının ortasında devam edeceğini söyledi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T14:17+0300
2023-02-23T14:17+0300
dünya
nato
isveç
finlandiya
türkiye
müzakere
ulf kristersson
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile Kuran yakma eylemlerinin ardından ocak ayında aksayan NATO üyeliğine ilişkin müzakerelerin mart ayının ortasında yeniden başlayacağını duyurdu.Kamu yayın kurumu SVT'ye röportaj veren Kristersson, "Tarih var, bu bir sır değil ama onay bekliyoruz" ifadelerini kullandı.İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını takiben geçen yıl ittifaka katılım başvurusunda bulunmuş, ancak iki ülke, Türkiye'nin itirazlarıyla karşı karşıya kalmıştı.Müzakereler, Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasıyla ocak ayından bu yana askıda.
https://sputniknews.com.tr/20230222/isvec-polisinin-yakilmasini-yasakladigi-tek-dini-kitap-kuran-i-kerim-1067362797.html
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nato, isveç, finlandiya, türkiye, müzakere, ulf kristersson
nato, isveç, finlandiya, türkiye, müzakere, ulf kristersson

İsveç: Türkiye ile NATO üyeliğimiz konusundaki müzakereler mart ortasında devam edecek

14:17 23.02.2023
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERYİsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERY
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile son aylarda NATO üyeliği konusunda yürütülen müzakerelerin mart ayının ortasında devam edeceğini söyledi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile Kuran yakma eylemlerinin ardından ocak ayında aksayan NATO üyeliğine ilişkin müzakerelerin mart ayının ortasında yeniden başlayacağını duyurdu.
Kamu yayın kurumu SVT'ye röportaj veren Kristersson, "Tarih var, bu bir sır değil ama onay bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını takiben geçen yıl ittifaka katılım başvurusunda bulunmuş, ancak iki ülke, Türkiye'nin itirazlarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Müzakereler, Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasıyla ocak ayından bu yana askıda.
Kuran-Kur'an-ı Kerim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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