https://sputniknews.com.tr/20230223/istanbuldaki-binalarda-yapilan-risk-tarama-testi-sayisi-belli-oldu-1067427717.html
İstanbul'daki binalarda yapılan risk tarama testi sayısı belli oldu
İstanbul'daki binalarda yapılan risk tarama testi sayısı belli oldu
İBB’nin binalarda ücretsiz olarak gerçekleştirdiği risk tarama testlerine yapılan başvurular, Maraş depremlerinin ardından 76 bine ulaştı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T18:28+0300
2023-02-23T18:28+0300
2023-02-23T18:28+0300
türkiye
deprem
ibb
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'daki riskli binalara çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından binalarda yapılan hızlı tarama testleri de hız kazandı. Daire Başkanı Özlem Tut, "Bugün itibariyle toplam 76 bin başvuru aldık. Bunların hepsine cevap vereceğiz. Dünyanın pek çok ülkesinde buna benzer yöntemler uygulanıyor" dedi.Tut, “Biz bu süre içerisinde 107 bin binayı ziyaret edip inceleme izni istedik ancak bu zamana kadar 29 bin bina inceleme için izin verdi. Bugün itibariyle toplam 76 bin başvuru aldık. Bunların hepsine cevap vereceğiz. Yıkıcı depremlerden sonra çok fazla hassasiyet oluştu. Bu başvuruları başvuru sırasına göre değerlendirmeye alıp bütün binaları inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.Başvuru şartları belli olduÖzlem Tut, başvuru şartları hakkında da bilgi verdi. Tut, “Bu yöntem 10 kat üzeri binalar için uygulanamıyor. 2000 sonrası yapılar başvuramıyordu, bu noktada da başvuru aldık, bu hafta itibariyle bu başvuruları da değerlendirmeye alacağız. Başvuru yapılabilir. 2000 yılı öncesi inşa edilmiş yapılar bizim kırılgan yapı stokumuzu oluşturuyor ve bu yapıları öncelendirerek başvuruları değerlendireceğiz. Kiracılarla ilgili de yoğunlukla talep gelmekteydi. Sistemimizi buna göre inceledik. Kiracıların da başvurularını alacağız” şeklinde konuştu.
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deprem, ibb
İstanbul'daki binalarda yapılan risk tarama testi sayısı belli oldu
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İBB’nin binalarda ücretsiz olarak gerçekleştirdiği risk tarama testlerine yapılan başvurular, Maraş depremlerinin ardından 76 bine ulaştı.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'daki riskli binalara çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından binalarda yapılan hızlı tarama testleri de hız kazandı. Daire Başkanı Özlem Tut, "Bugün itibariyle toplam 76 bin başvuru aldık. Bunların hepsine cevap vereceğiz. Dünyanın pek çok ülkesinde buna benzer yöntemler uygulanıyor" dedi.
Tut, “Biz bu süre içerisinde 107 bin binayı ziyaret edip inceleme izni istedik ancak bu zamana kadar 29 bin bina inceleme için izin verdi. Bugün itibariyle toplam 76 bin başvuru aldık. Bunların hepsine cevap vereceğiz. Yıkıcı depremlerden sonra çok fazla hassasiyet oluştu. Bu başvuruları başvuru sırasına göre değerlendirmeye alıp bütün binaları inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Başvuru şartları belli oldu
Özlem Tut, başvuru şartları hakkında da bilgi verdi. Tut, “Bu yöntem 10 kat üzeri binalar için uygulanamıyor. 2000 sonrası yapılar başvuramıyordu, bu noktada da başvuru aldık, bu hafta itibariyle bu başvuruları da değerlendirmeye alacağız. Başvuru yapılabilir. 2000 yılı öncesi inşa edilmiş yapılar bizim kırılgan yapı stokumuzu oluşturuyor ve bu yapıları öncelendirerek başvuruları değerlendireceğiz. Kiracılarla ilgili de yoğunlukla talep gelmekteydi. Sistemimizi buna göre inceledik. Kiracıların da başvurularını alacağız” şeklinde konuştu.