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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T08:29+0300
2023-02-23T08:29+0300
türkiye
istanbul boğazı
sis
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.
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istanbul boğazı, sis
istanbul boğazı, sis

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

08:29 23.02.2023
© AAİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.
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