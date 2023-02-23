https://sputniknews.com.tr/20230223/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1067405926.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T08:29+0300

2023-02-23T08:29+0300

2023-02-23T08:29+0300

türkiye

istanbul boğazı

sis

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

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istanbul boğazı, sis