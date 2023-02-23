https://sputniknews.com.tr/20230223/ispanyol-basini-abnin-yeni-yaptirim-paketi-nukleer-sektoru-ve-elmas-ithalatini-etkilemeyecek-1067427233.html

İspanyol basını: AB’nin yeni yaptırım paketi nükleer sektörü ve elmas ithalatını etkilemeyecek

İspanyol basını: AB’nin yeni yaptırım paketi nükleer sektörü ve elmas ithalatını etkilemeyecek

Barselona merkezli La Vanguardia gazetesi, 24 Şubat’ta duyurulabilecek olan Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketinin nükleer sektörü ve... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T17:58+0300

2023-02-23T17:58+0300

2023-02-23T17:58+0300

dünya

ispanya

nükleer

yaptırım

ekonomik yaptırım

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İspanyol gazetenin Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko’nun açıklamalarına dayandırdığı haberine göre AB’nin Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi, bazı ülkelerin karşı çıktığı için anlaşmaya varılamadığı nükleer sektörü ve elmas ithalatını kapsamayacak.Macaristan, Fransa, Bulgaristan ve Belçika’nın Rus nükleer endüstrisine ya da elmas ticaretine yönelik önlemlere karşı çıktığına dikkat çeken Sviridenko, başta Litvanya olmak üzere Baltık ülkeleri ise bu sektörlerdeki kısıtlamaları hararetle savunduğunu belirtti.La Vanguardia, füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler üretimi için gerekli yaklaşık 47 elektronik bileşeni etkileyecek yeni ticari kısıtlamaların yanı sıra tartışılan belgenin yaptırımların aşılmasını önlemeye ve uygulanması üzerindeki kontrolü artırmaya yönelik önlemleri öngördüğünü hatırlattı.Daha önce Bloomberg, Avrupalı yetkililer arasındaki kaynaklara atıfla AB’nin yeni yaptırım paketinin detayları yayınlamıştı. Buna göre AB ülkeleri Rus Alfa-Bank, Rosbank ve Tinkoff Bank'a yaptırım uygulamayı, ayrıca Avrupalı altyapı şirketlerinde Rus vatandaşlarının görev almasını yasaklamayı planlıyor.Reuters ise AB'nin daha fazla ‘Rus propaganda medyasına’ yasak getirebileceğini ve daha fazla Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarabileceğini yazmıştı.

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ispanya, nükleer, yaptırım, ekonomik yaptırım