https://sputniknews.com.tr/20230223/ispanya-ukraynaya-tedarik-ettigi-leopard-tanklarinin-sayisini-artirmak-istiyor-1067436492.html

İspanya, Ukrayna'ya tedarik ettiği Leopard tanklarının sayısını artırmak istiyor

İspanya, Ukrayna'ya tedarik ettiği Leopard tanklarının sayısını artırmak istiyor

İspanya Başbakanı Sanchez, Madrid’in Ukrayna’ya 6 yerine 10 Leopard tankı teslim etmenin imkanlarını değerlendirmek istediğini belirtti. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T23:09+0300

2023-02-23T23:09+0300

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ukrayna krizi

leopard

tank

ispanya

pedro sanchez

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında İspanya hükümetinin Ukrayna’ya teslim edilen Leopard tanklarının sayısını 6’dan 10’a çıkarma imkanını değerlendirme niyetinde olduğunu söyledi.Sanchez, “Önümüzdeki haftalarda ve aylarda (Ukrayna'ya teslim edilen) tankların sayısını 10'a, yani 6'dan 10'a çıkarıp çıkaramayacağımızı, ayrıca Ukraynalı askerlerin bu Leopard tanklarını kullanmayı öğrenmesine yardımcı olup olmayacağımızı değerlendirmek niyetindeyiz” diye konuştu.Gizlilik gerekçeleriyle tankların kesin teslim tarihlerini söylemek istemediğini söyleyen Sanchez, ancak bunun İspanya’nın tankları hazırladıktan ve askerlere gerekli eğitimi verdikten hemen sonra olacağını ifade etti.

ispanya

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