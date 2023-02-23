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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/ispanya-ukraynaya-tedarik-ettigi-leopard-tanklarinin-sayisini-artirmak-istiyor-1067436492.html
İspanya, Ukrayna'ya tedarik ettiği Leopard tanklarının sayısını artırmak istiyor
İspanya, Ukrayna'ya tedarik ettiği Leopard tanklarının sayısını artırmak istiyor
İspanya Başbakanı Sanchez, Madrid’in Ukrayna’ya 6 yerine 10 Leopard tankı teslim etmenin imkanlarını değerlendirmek istediğini belirtti. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T23:09+0300
2023-02-23T23:10+0300
ukrayna krizi
leopard
tank
ispanya
pedro sanchez
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında İspanya hükümetinin Ukrayna’ya teslim edilen Leopard tanklarının sayısını 6’dan 10’a çıkarma imkanını değerlendirme niyetinde olduğunu söyledi.Sanchez, “Önümüzdeki haftalarda ve aylarda (Ukrayna'ya teslim edilen) tankların sayısını 10'a, yani 6'dan 10'a çıkarıp çıkaramayacağımızı, ayrıca Ukraynalı askerlerin bu Leopard tanklarını kullanmayı öğrenmesine yardımcı olup olmayacağımızı değerlendirmek niyetindeyiz” diye konuştu.Gizlilik gerekçeleriyle tankların kesin teslim tarihlerini söylemek istemediğini söyleyen Sanchez, ancak bunun İspanya’nın tankları hazırladıktan ve askerlere gerekli eğitimi verdikten hemen sonra olacağını ifade etti.
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leopard, tank, ispanya, pedro sanchez
leopard, tank, ispanya, pedro sanchez

İspanya, Ukrayna'ya tedarik ettiği Leopard tanklarının sayısını artırmak istiyor

23:09 23.02.2023 (güncellendi: 23:10 23.02.2023)
© AP Photo / Mindaugas KulbisLeopard 2 tankları
Leopard 2 tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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İspanya Başbakanı Sanchez, Madrid’in Ukrayna’ya 6 yerine 10 Leopard tankı teslim etmenin imkanlarını değerlendirmek istediğini belirtti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında İspanya hükümetinin Ukrayna’ya teslim edilen Leopard tanklarının sayısını 6’dan 10’a çıkarma imkanını değerlendirme niyetinde olduğunu söyledi.
Sanchez, “Önümüzdeki haftalarda ve aylarda (Ukrayna'ya teslim edilen) tankların sayısını 10'a, yani 6'dan 10'a çıkarıp çıkaramayacağımızı, ayrıca Ukraynalı askerlerin bu Leopard tanklarını kullanmayı öğrenmesine yardımcı olup olmayacağımızı değerlendirmek niyetindeyiz” diye konuştu.
Gizlilik gerekçeleriyle tankların kesin teslim tarihlerini söylemek istemediğini söyleyen Sanchez, ancak bunun İspanya’nın tankları hazırladıktan ve askerlere gerekli eğitimi verdikten hemen sonra olacağını ifade etti.
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