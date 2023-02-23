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https://sputniknews.com.tr/20230223/iskenderun-rum-ortodoks-kilisesi-fukara-vakfi-kiliselerimizi-yeniden-ayaga-kaldiracagiz-1067409755.html
İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı: Kiliselerimizi yeniden ayağa kaldıracağız
İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı: Kiliselerimizi yeniden ayağa kaldıracağız
Medeniyetlerin buluşma noktası olan ve birçok dine ait tarihi ibadethanelere yıllardır ev sahipliği yapan Hatay’da depremler bu yapılara da büyük zararlar... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf
deprem
hatay
iskenderun
iskenderun rum ortodoks kilisesi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen iki deprem tarihi yapılarda da büyük hasarlara yol açtı. Yüzlerce yıllık cami, kilise ve sinagoglara ev sahipliği yapan Hatay’da yıkımın en büyük olduğu yerlerin başında geliyor.
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Turan Salcı
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fotoğraf, deprem, hatay, iskenderun, iskenderun rum ortodoks kilisesi, фото
fotoğraf, deprem, hatay, iskenderun, iskenderun rum ortodoks kilisesi, фото

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı: Kiliselerimizi yeniden ayağa kaldıracağız

10:44 23.02.2023 (güncellendi: 10:48 23.02.2023)
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Medeniyetlerin buluşma noktası olan ve birçok dine ait tarihi ibadethanelere yıllardır ev sahipliği yapan Hatay’da depremler bu yapılara da büyük zararlar verdi. İskenderun’daki Rum Ortodoks kiliselerine ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulunan Vakıf Başkanı Can Teymur, ibadethanelerini yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen iki deprem tarihi yapılarda da büyük hasarlara yol açtı. Yüzlerce yıllık cami, kilise ve sinagoglara ev sahipliği yapan Hatay’da yıkımın en büyük olduğu yerlerin başında geliyor.
© Sputnik / Turan Salcı

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı’na ait olan ve depremlerden önce ibadete açık olan iki kilise de depremde hasar aldı.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı’na ait olan ve depremlerden önce ibadete açık olan iki kilise de depremde hasar aldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© Sputnik / Turan Salcı

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı’na ait olan ve depremlerden önce ibadete açık olan iki kilise de depremde hasar aldı.

© Sputnik / Turan Salcı

Kuruluş tarihi 1870 olan Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nin (Keniset El Kıddis Nikolaus El Ortodoksiye) ön yüzü tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi. 1585 yılında kurulduğu düşünülen Aziz Corc (Mar Circos – St.Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi’nde ise duvarlarda ve çatıda büyük çatlaklar oluştu ancak henüz hasar tespit çalışması yapılmadı.

Kuruluş tarihi 1870 olan Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi&#x27;nin (Keniset El Kıddis Nikolaus El Ortodoksiye) ön yüzü tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi. 1585 yılında kurulduğu düşünülen Aziz Corc (Mar Circos – St.Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi’nde ise duvarlarda ve çatıda büyük çatlaklar oluştu ancak henüz hasar tespit çalışması yapılmadı. - Sputnik Türkiye
2/5
© Sputnik / Turan Salcı

Kuruluş tarihi 1870 olan Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nin (Keniset El Kıddis Nikolaus El Ortodoksiye) ön yüzü tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi. 1585 yılında kurulduğu düşünülen Aziz Corc (Mar Circos – St.Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi’nde ise duvarlarda ve çatıda büyük çatlaklar oluştu ancak henüz hasar tespit çalışması yapılmadı.

© Sputnik / Turan Salcı

Klise şu anda aşevi ve yardım malzemelerinin toplandığı yer olarak kullanılıyor.

Klise şu anda aşevi ve yardım malzemelerinin toplandığı yer olarak kullanılıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© Sputnik / Turan Salcı

Klise şu anda aşevi ve yardım malzemelerinin toplandığı yer olarak kullanılıyor.

© Sputnik / Turan Salcı

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, Sputnik’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İskenderun’da çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bu depremde insanlarımız can havliyle dışarı çıktılar, büyük bir felaketti. Depremin ilk gününden itibaren şu anda bulunduğumuz Aziz George Kilisesi’nde İstanbul’dan gelen arkadaşlarımız ile birlikte hazır mutfak sistemini kurduk ve insanlarımıza sıcak yemek vermeye başladık. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen erzakları da burada hem yapmış olduğumuz yemeklerde kullanıyoruz hem de ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dilerim ki bu badireyi devletimizin ve yetkililerimizin de desteğiyle en kısa sürede atlatırız.”

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, Sputnik’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:“İskenderun’da çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bu depremde insanlarımız can havliyle dışarı çıktılar, büyük bir felaketti. Depremin ilk gününden itibaren şu anda bulunduğumuz Aziz George Kilisesi’nde İstanbul’dan gelen arkadaşlarımız ile birlikte hazır mutfak sistemini kurduk ve insanlarımıza sıcak yemek vermeye başladık. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen erzakları da burada hem yapmış olduğumuz yemeklerde kullanıyoruz hem de ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dilerim ki bu badireyi devletimizin ve yetkililerimizin de desteğiyle en kısa sürede atlatırız.” - Sputnik Türkiye
4/5
© Sputnik / Turan Salcı

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, Sputnik’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İskenderun’da çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bu depremde insanlarımız can havliyle dışarı çıktılar, büyük bir felaketti. Depremin ilk gününden itibaren şu anda bulunduğumuz Aziz George Kilisesi’nde İstanbul’dan gelen arkadaşlarımız ile birlikte hazır mutfak sistemini kurduk ve insanlarımıza sıcak yemek vermeye başladık. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen erzakları da burada hem yapmış olduğumuz yemeklerde kullanıyoruz hem de ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dilerim ki bu badireyi devletimizin ve yetkililerimizin de desteğiyle en kısa sürede atlatırız.”

© Sputnik / Turan Salcı

İskenderun’daki her iki kilisede de hasar olduğunu belirten Teymur, “Şehir merkezindeki Aziz Nikola kilesemizde önemli bir hasar var. Önümüzdeki günlerde devletimizin yetkilileri ile görüşme imkanımız olacak. Bunlar kültür varlıkları olduğu için onarılması, ayağa kaldırılması veya yeniden inşası konusunda çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.

İskenderun’daki her iki kilisede de hasar olduğunu belirten Teymur, “Şehir merkezindeki Aziz Nikola kilesemizde önemli bir hasar var. Önümüzdeki günlerde devletimizin yetkilileri ile görüşme imkanımız olacak. Bunlar kültür varlıkları olduğu için onarılması, ayağa kaldırılması veya yeniden inşası konusunda çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/5
© Sputnik / Turan Salcı

İskenderun’daki her iki kilisede de hasar olduğunu belirten Teymur, “Şehir merkezindeki Aziz Nikola kilesemizde önemli bir hasar var. Önümüzdeki günlerde devletimizin yetkilileri ile görüşme imkanımız olacak. Bunlar kültür varlıkları olduğu için onarılması, ayağa kaldırılması veya yeniden inşası konusunda çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.

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