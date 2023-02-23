İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı: Kiliselerimizi yeniden ayağa kaldıracağız
İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı’na ait olan ve depremlerden önce ibadete açık olan iki kilise de depremde hasar aldı.
İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı’na ait olan ve depremlerden önce ibadete açık olan iki kilise de depremde hasar aldı.
Kuruluş tarihi 1870 olan Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nin (Keniset El Kıddis Nikolaus El Ortodoksiye) ön yüzü tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi. 1585 yılında kurulduğu düşünülen Aziz Corc (Mar Circos – St.Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi’nde ise duvarlarda ve çatıda büyük çatlaklar oluştu ancak henüz hasar tespit çalışması yapılmadı.
Kuruluş tarihi 1870 olan Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nin (Keniset El Kıddis Nikolaus El Ortodoksiye) ön yüzü tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi. 1585 yılında kurulduğu düşünülen Aziz Corc (Mar Circos – St.Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi’nde ise duvarlarda ve çatıda büyük çatlaklar oluştu ancak henüz hasar tespit çalışması yapılmadı.
Klise şu anda aşevi ve yardım malzemelerinin toplandığı yer olarak kullanılıyor.
Klise şu anda aşevi ve yardım malzemelerinin toplandığı yer olarak kullanılıyor.
İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, Sputnik’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“İskenderun’da çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bu depremde insanlarımız can havliyle dışarı çıktılar, büyük bir felaketti. Depremin ilk gününden itibaren şu anda bulunduğumuz Aziz George Kilisesi’nde İstanbul’dan gelen arkadaşlarımız ile birlikte hazır mutfak sistemini kurduk ve insanlarımıza sıcak yemek vermeye başladık. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen erzakları da burada hem yapmış olduğumuz yemeklerde kullanıyoruz hem de ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dilerim ki bu badireyi devletimizin ve yetkililerimizin de desteğiyle en kısa sürede atlatırız.”
İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, Sputnik’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“İskenderun’da çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bu depremde insanlarımız can havliyle dışarı çıktılar, büyük bir felaketti. Depremin ilk gününden itibaren şu anda bulunduğumuz Aziz George Kilisesi’nde İstanbul’dan gelen arkadaşlarımız ile birlikte hazır mutfak sistemini kurduk ve insanlarımıza sıcak yemek vermeye başladık. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen erzakları da burada hem yapmış olduğumuz yemeklerde kullanıyoruz hem de ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dilerim ki bu badireyi devletimizin ve yetkililerimizin de desteğiyle en kısa sürede atlatırız.”
İskenderun’daki her iki kilisede de hasar olduğunu belirten Teymur, “Şehir merkezindeki Aziz Nikola kilesemizde önemli bir hasar var. Önümüzdeki günlerde devletimizin yetkilileri ile görüşme imkanımız olacak. Bunlar kültür varlıkları olduğu için onarılması, ayağa kaldırılması veya yeniden inşası konusunda çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.
İskenderun’daki her iki kilisede de hasar olduğunu belirten Teymur, “Şehir merkezindeki Aziz Nikola kilesemizde önemli bir hasar var. Önümüzdeki günlerde devletimizin yetkilileri ile görüşme imkanımız olacak. Bunlar kültür varlıkları olduğu için onarılması, ayağa kaldırılması veya yeniden inşası konusunda çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.