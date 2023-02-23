İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı: Kiliselerimizi yeniden ayağa kaldıracağız

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İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, Sputnik’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İskenderun’da çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bu depremde insanlarımız can havliyle dışarı çıktılar, büyük bir felaketti. Depremin ilk gününden itibaren şu anda bulunduğumuz Aziz George Kilisesi’nde İstanbul’dan gelen arkadaşlarımız ile birlikte hazır mutfak sistemini kurduk ve insanlarımıza sıcak yemek vermeye başladık. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen erzakları da burada hem yapmış olduğumuz yemeklerde kullanıyoruz hem de ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dilerim ki bu badireyi devletimizin ve yetkililerimizin de desteğiyle en kısa sürede atlatırız.”