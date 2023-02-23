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https://sputniknews.com.tr/20230223/iside-katilan-begumun-ingiliz-vatandasligi-icin-yaptigi-son-basvuru-da-reddedildi-1067410844.html
IŞİD'e katılan Begüm'ün İngiliz vatandaşlığı için yaptığı son başvuru da reddedildi
IŞİD'e katılan Begüm'ün İngiliz vatandaşlığı için yaptığı son başvuru da reddedildi
İngiltere'de 2015 yılında 15 yaşındayken IŞİD'e katılmak için evden kaçarak Suriye'ye giden Şamima Begüm'ün İngiliz vatandaşlığından çıkarılmasına itirazı... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T11:12+0300
2023-02-23T11:15+0300
dünya
işid
ingiltere
vatandaşlık
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İngiltere'de 2015 yılında 15 yaşındayken IŞİD'e katılmak için evden kaçarak Suriye'ye giden Şamima Begüm'ün İngiliz vatandaşlığından çıkarılmasına itirazı kabul edilmedi.Begüm'ün 2019 yılında İngiltere vatandaşlığından çıkarılması kararı üzerine Özel Göç Temyiz Komisyonu'nda (SIAC) yaptığı temyiz başvurusu sonuçlandı.İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşlıktan çıkarma işlemlerini ve Yüksek Mahkeme'nin "Ülkeye dönemez" kararını yasalara uygun bulan SIAC, Begüm'ün başvurusunu reddetti.SIAC da Yüksek Mahkeme gibi Kuzey Suriye'de bir kampta mahkum olarak kalan ve 'IŞİD gelini' olarak tanınan 23 yaşındaki Begüm'ün İngiltere'ye dönemeyeceğini ve hala ulusal güvenlik için tehdit teşkil ettiğini açıkladı.15 yaşında IŞİD'e katılmıştıIŞİD'e katılmak üzere 15 yaşında iki arkadaşıyla Londra'dan Suriye'ye giden Bangladeş asıllı Begüm'ün Suriye'de Hollanda asıllı IŞİD üyesiyle evlendiği ve üç çocuğu olduğu ancak hepsinin öldüğü uluslararası basına yansımıştı.Suriye'ye beraber gittiği bir arkadaşının öldüğü, bir arkadaşının ise akıbetinin bilinmediği belirtilirken Begüm, 2019'da Kuzey Suriye'de bir kampta bulunmuş, yaptıklarından pişman olmadığını ancak İngiltere'ye dönmek istediğini söylemişti.Begum'un vatandaşlığı İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı çalışma sonrası 2019'da elinden alınmış, Bangladeş ise Begüm'e vatandaşlık vermeyeceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20210226/ingilterede-yuksek-mahkeme-15-yasinda-iside-katilan-samima-begume-ulkeye-donme-izni-vermedi-1043907155.html
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işid, ingiltere, vatandaşlık
işid, ingiltere, vatandaşlık

IŞİD'e katılan Begüm'ün İngiliz vatandaşlığı için yaptığı son başvuru da reddedildi

11:12 23.02.2023 (güncellendi: 11:15 23.02.2023)
© AFP 2023IŞİD Begüm
IŞİD Begüm - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023
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İngiltere'de 2015 yılında 15 yaşındayken IŞİD'e katılmak için evden kaçarak Suriye'ye giden Şamima Begüm'ün İngiliz vatandaşlığından çıkarılmasına itirazı kabul edilmedi.
İngiltere'de 2015 yılında 15 yaşındayken IŞİD'e katılmak için evden kaçarak Suriye'ye giden Şamima Begüm'ün İngiliz vatandaşlığından çıkarılmasına itirazı kabul edilmedi.
Begüm'ün 2019 yılında İngiltere vatandaşlığından çıkarılması kararı üzerine Özel Göç Temyiz Komisyonu'nda (SIAC) yaptığı temyiz başvurusu sonuçlandı.
İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşlıktan çıkarma işlemlerini ve Yüksek Mahkeme'nin "Ülkeye dönemez" kararını yasalara uygun bulan SIAC, Begüm'ün başvurusunu reddetti.
SIAC da Yüksek Mahkeme gibi Kuzey Suriye'de bir kampta mahkum olarak kalan ve 'IŞİD gelini' olarak tanınan 23 yaşındaki Begüm'ün İngiltere'ye dönemeyeceğini ve hala ulusal güvenlik için tehdit teşkil ettiğini açıkladı.

15 yaşında IŞİD'e katılmıştı

IŞİD'e katılmak üzere 15 yaşında iki arkadaşıyla Londra'dan Suriye'ye giden Bangladeş asıllı Begüm'ün Suriye'de Hollanda asıllı IŞİD üyesiyle evlendiği ve üç çocuğu olduğu ancak hepsinin öldüğü uluslararası basına yansımıştı.
Suriye'ye beraber gittiği bir arkadaşının öldüğü, bir arkadaşının ise akıbetinin bilinmediği belirtilirken Begüm, 2019'da Kuzey Suriye'de bir kampta bulunmuş, yaptıklarından pişman olmadığını ancak İngiltere'ye dönmek istediğini söylemişti.
Begum'un vatandaşlığı İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı çalışma sonrası 2019'da elinden alınmış, Bangladeş ise Begüm'e vatandaşlık vermeyeceğini duyurmuştu.
IŞİD'e katılan İngiliz Şamima Begüm - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2021
DÜNYA
15 yaşında IŞİD'e katılan Şamima Begüm'e İngiltere'ye dönüş izni çıkmadı
26 Şubat 2021, 15:29
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