https://sputniknews.com.tr/20230223/iranda-genclik-ve-spor-bakanini-tasiyan-helikopter-inis-sirasinda-dustu-1067435462.html

İran'da Gençlik ve Spor Bakanı'nı taşıyan helikopter iniş sırasında düştü

İran'da Gençlik ve Spor Bakanı'nı taşıyan helikopter iniş sırasında düştü

İran'da Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi ile beraberindekileri taşıyan helikopterin iniş sırasında düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 18 kişinin de... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T22:36+0300

2023-02-23T22:36+0300

2023-02-23T22:36+0300

dünya

iran

helikopter

gençlik ve spor bakanlığı

bakan

kaza

ölü

ortadoğu

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi ile beraberindekileri taşıyan helikopterin pilotu Kirman eyaletine bağlı Baft kentindeki bir spor kompleksine inişi sırasında kontrolü kaybetti.Düşen helikopterde bulunan Seccadi ile beraberindekilerin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, kazada 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığını açıkladı.Kolivend, ağır yaralanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spordan Sorumlu Genel Müdürü ve Bakan Danışmanı İsmail Ahmedi'nin hayatını kaybettiğini aktardı.Kirman Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Sabiri ise Bakan Seccadi'nin kazada beyin sarsıntısı geçirdiğini ancak durumunun nispeten iyi olduğunu söyledi.IRNA'ya göre, kazada yaralananların arasında Samedullah Muhammedi adlı 1 milletvekili de bulunuyor.

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iran, helikopter, gençlik ve spor bakanlığı, bakan, kaza, ölü, ortadoğu