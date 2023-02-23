https://sputniknews.com.tr/20230223/ingilterede-supermarketlerden-meyve-ve-sebze-satislarina-sinirlama-1067422353.html
İngiltere'de süpermarketlerden meyve ve sebze satışlarına sınırlama
İngiltere'de süpermarketlerden meyve ve sebze satışlarına sınırlama
İngiltere'de bazı süpermarket zincirleri, İspanya ve Fas'taki kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan kıtlıktan dolayı müşterilerin satın alabileceği bazı taze... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T16:01+0300
2023-02-23T16:01+0300
2023-02-23T16:03+0300
ekonomi
meyve
sebze
ispanya
fas
tedarik zinciri
ingiltere
süpermarket
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İngiltere'de bir dizi süpermarket zinciri, İspanya ve Fas'taki kötü hava koşulları nedeniyle tedarikin aksaması sonucu bazı taze meyve ve sebzelerin satışına sınırlama getirdi.AP ajansının haberine göre ülkenin en büyük market zinciri Tesco, yaptığı açıklamada müşterilerine geçici olarak üçer adet domates, biber ve salatalık satın alma sınırlaması getireceğini duyurdu. Karar, Tesco'nun rakipleri Aldi ve Morrisons tarafından da uygulandı.Yaşanan meyve ve sebze kıtlıklarının İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından kaynakladığını savunulsa da sektör analistleri asıl sorunun, ülkenin kışın taze ürün tedarik ettiği başlıca iki ülke olan İspanya ve Fas'ta mahsul verimine zarar veren kötü hava koşulları olduğunu vurguladı.Bu kış İspanya'da alışılmadık derecede soğuk havalar yaşanırken ocak ayında Fas'ta soğuklar etkili oldu ve geçen ay feribot seferleri iptal edildi. Bu durum, İngiltere'ye tedarikin azalmasına sebep oldu.Aynı sorun İrlanda'da yaşanıyorİngiltere gibi mevsimlik ithalata bağımlı olan AB üyesi İrlanda'da da aynı sorun yaşanıyor.İngiltere'deki süpermarketleri temsil eden British Retail Consortium'un gıda ve sürdürülebilirlik direktörü Andrew Opie, açıklamasında "Avrupa'nın güneyi ve Afrika'nın kuzeyindeki zorlu hava koşulları, domates ve biber gibi bazı meyve ve sebzelerin hasadını sekteye uğrattı" ifadelerini kullandı.'Süpermarketler tedarik zinciri sorunlarını yönetmekte usta'Sorunun birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini kaydeden Opie, "Süpermarketler tedarik zinciri sorunlarını yönetmekte usta ve müşterilerin çok çeşitli taze ürünlere erişebilmelerini sağlamak için çiftçilerle birlikte çalışıyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230202/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-isimizin-bitmedigini-biliyoruz-1066505474.html
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meyve, sebze, ispanya, fas, tedarik zinciri, ingiltere, süpermarket
meyve, sebze, ispanya, fas, tedarik zinciri, ingiltere, süpermarket
İngiltere'de süpermarketlerden meyve ve sebze satışlarına sınırlama
16:01 23.02.2023 (güncellendi: 16:03 23.02.2023) Abone ol
İngiltere'de bazı süpermarket zincirleri, İspanya ve Fas'taki kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan kıtlıktan dolayı müşterilerin satın alabileceği bazı taze meyve ve sebzelerin miktarını sınırlandırdı.
İngiltere'de bir dizi süpermarket zinciri, İspanya ve Fas'taki kötü hava koşulları nedeniyle tedarikin aksaması sonucu bazı taze meyve ve sebzelerin satışına sınırlama getirdi.
AP ajansının haberine göre ülkenin en büyük market zinciri Tesco, yaptığı açıklamada müşterilerine geçici olarak üçer adet domates, biber ve salatalık satın alma sınırlaması getireceğini duyurdu. Karar, Tesco'nun rakipleri Aldi ve Morrisons tarafından da uygulandı.
Yaşanan meyve ve sebze kıtlıklarının İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından kaynakladığını savunulsa da sektör analistleri asıl sorunun, ülkenin kışın taze ürün tedarik ettiği başlıca iki ülke olan İspanya ve Fas'ta mahsul verimine zarar veren kötü hava koşulları olduğunu vurguladı.
Bu kış İspanya'da alışılmadık derecede soğuk havalar yaşanırken ocak ayında Fas'ta soğuklar etkili oldu ve geçen ay feribot seferleri iptal edildi. Bu durum, İngiltere'ye tedarikin azalmasına sebep oldu.
Aynı sorun İrlanda'da yaşanıyor
İngiltere gibi mevsimlik ithalata bağımlı olan AB üyesi İrlanda'da da aynı sorun yaşanıyor.
İngiltere'deki süpermarketleri temsil eden British Retail Consortium'un gıda ve sürdürülebilirlik direktörü Andrew Opie, açıklamasında "Avrupa'nın güneyi ve Afrika'nın kuzeyindeki zorlu hava koşulları, domates ve biber gibi bazı meyve ve sebzelerin hasadını sekteye uğrattı" ifadelerini kullandı.
'Süpermarketler tedarik zinciri sorunlarını yönetmekte usta'
Sorunun birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini kaydeden Opie, "Süpermarketler tedarik zinciri sorunlarını yönetmekte usta ve müşterilerin çok çeşitli taze ürünlere erişebilmelerini sağlamak için çiftçilerle birlikte çalışıyor" diye konuştu.