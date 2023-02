İmamoğlu: Tehdit için not alınmaya başlanmışsa yollar ayrılmış demektir

https://sputniknews.com.tr/20230223/imamoglu-tehdit-icin-not-alinmaya-baslanmissa-yollar-ayrilmis-demektir-1067420483.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her koşulda vatandaşımızla aynı yolda, aynı hedefe doğru yürüyen yöneticiler olmak zorundayız. Onun için tehdit savurmadan... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Hatay'da kurdukları Deprem Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediye başkanları, CHP teşkilatı ve partililer ile bazı STK temsilcileri de katıldı. İmamoğlu, deprem bölgesinde 18 gündür 4 bin 500'e yakın personelin görev aldığı çalışma yürüttüklerini, 2 bin personelin aktif olarak sadece Hatay'da bulunduğunu söyledi.Hatay'da ilk etapta 130'un üzerinde belediyenin sunmuş olduğu katkılar bulunduğunu söyleyen Başkan İmamoğlu, "Şu an itibarıyla çadır önemli bir sorundur. Dolayısıyla iş birliği ile çadır ihtiyacını karşılama konusunda yoğun bir gayret içerisinde olacağız. Şu ana kadar 5 bin 500'e yakın çadırı dağıttık. Çadır sayısının özellikle bütün belediyelerimizle birlikte 16 bine yakın bir sayıya ulaştığını ifade etmek istiyorum" dedi.Kent temizliği için çalışmaların da sürdüğünü belirten Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 28 temizlik aracıyla Hatay'da hizmet verdiklerini söyledi. Yeni kurulacak şehirler konusunda "Yangından mal kaçırır gibi hareket edemeyiz" diyen İmamoğlu, "Bu dönemi bir inşaat yapma, bir yapı yapmak, diye tanımladığımız anda aslında hataları yapmaya başlamış oluruz. Her şeyi rant malzemesi biçimine dönüştürürsek insanı insan olmaktan, devleti devlet olmaktan uzaklaştırırız. Ülkemizi bu hastalıktan kurtarmak zorundayız. Hep söyledim, bir kırılma anı yaşıyoruz" diye konuştu.158 bin bağımsız birimden 124 bin birimin yıkılıp, ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken durumda bulunduğunun net olduğunu söyleyen İmamoğlu, enkazın 18 milyon ton metreküp civarında tuttuğunu, bu kadar molozun geçici olarak toparlanması için 2,5 metre yüksekliğinde ve 4 kilometrekare genişliğinde alana ihtiyaç olduğunu kaydetti.2Kalıcı yerine geçici konutlar zaruri'Hatay'da şehircilik adına planlama, kültürel mirasın değerlendirilmesi ve korunması konuları olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Hatay'ın planı, bilimsel doğrular ve katılımcılık ilkesi ile hazırlanmalıdır. Bugün çadırı ve konteyneri konuştuğumuz yerde hemen kalıcı konutların inşası yerine geçici prefabrik konutların üretilmesi, önemli bir zarurettir. Hatay'ımızın insanı, Adıyaman'ımızın insanı sabreder. Yeter ki daha doğru konutlar üretilsin" dedi.2Tehdit için not alınmaya başlanmışsa yollar ayrılmış demektir'Zor zamanlardan geçildiğine vurgu yapan Ekrem İmamoğlu, "Yöneticiler gerçekleri dile getirenleri, kendilerini eleştirenleri fişlemek, tehdit etmek, cezalandırmak için not almaya başlamışsa artık yöneticilerle vatandaşların yolları ayrılmış demektir. Aynı hedefe doğru yürümüyor demektir. Biz her koşulda vatandaşımızla aynı yolda, aynı hedefe doğru yürüyen yöneticiler olmak zorundayız. Bizler hamur yöneticisiyiz. Onun için tehdit savurmadan, insanları dinleyen, onların ihtiyaçlarını belirleyen normalde hizmeti önemli bir şekilde hizmet yarışına dönüştüren kişiler olmalıyız. Kimseye iyilik yapmıyoruz, sadece ve sadece görevimizi yapıyoruz. Onun için biz vatandaşların taleplerini, isteklerini, önerilerini not almaya devam eden yöneticiler olmalıyız. Zor zamanlardayız, büyük acılar içindeyiz. Çok daha sağlam birliktelikler oluşturmak zorundayız" diye konuştu.

