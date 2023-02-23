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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/hatayda-5-buyuklugunde-deprem-1067429446.html
Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 18.53'te Hatay'ın Defne İlçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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hatay
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
defne
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Hatay'ın Defne ilçesinde ilçesinde büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Defne ilçesi açıklarında saat 18.53'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem 9,76 kilometre derinlikte meydana geldi.
hatay
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hatay, deprem, defne
hatay, deprem, defne

Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem

19:02 23.02.2023 (güncellendi: 19:12 23.02.2023)
© AAHatay merkezli deprem nedeniyle Antakya ilçesinde daha önceki sarsıntılarda hasar gören 2 katlı iş yerinde çökme meydana geldi. İtfaiye erleri enkaz altında çıkan yangına müdahale ederken, Brezilyalı ekip de yaşam dedektörüyle nabız araması gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar, canlı izine rastlamaması üzerine itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile sonlandırıldı.
Hatay merkezli deprem nedeniyle Antakya ilçesinde daha önceki sarsıntılarda hasar gören 2 katlı iş yerinde çökme meydana geldi. İtfaiye erleri enkaz altında çıkan yangına müdahale ederken, Brezilyalı ekip de yaşam dedektörüyle nabız araması gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar, canlı izine rastlamaması üzerine itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile sonlandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
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AFAD, saat 18.53'te Hatay'ın Defne İlçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Hatay'ın Defne ilçesinde ilçesinde büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Defne ilçesi açıklarında saat 18.53'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 9,76 kilometre derinlikte meydana geldi.
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