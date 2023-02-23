Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
19:02 23.02.2023 (güncellendi: 19:12 23.02.2023)
© AAHatay merkezli deprem nedeniyle Antakya ilçesinde daha önceki sarsıntılarda hasar gören 2 katlı iş yerinde çökme meydana geldi. İtfaiye erleri enkaz altında çıkan yangına müdahale ederken, Brezilyalı ekip de yaşam dedektörüyle nabız araması gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar, canlı izine rastlamaması üzerine itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile sonlandırıldı.
© AA
AFAD, saat 18.53'te Hatay'ın Defne İlçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Hatay'ın Defne ilçesinde ilçesinde büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Defne ilçesi açıklarında saat 18.53'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 9,76 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-02-23
Saat:18:53:47 TSİ
Enlem:36.088 N
Boylam:36.076 E
Derinlik:9.76 km
Detay:https://t.co/suvPQ5MKWL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi