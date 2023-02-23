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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-savas-ben-istifa-edeceksem-10-belediye-baskani-da-istifa-etmeli-1067435131.html
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Ben istifa edeceksem, 10 belediye başkanı da istifa etmeli
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Ben istifa edeceksem, 10 belediye başkanı da istifa etmeli
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Şehir şu an o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz. İlçelerin... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
lütfü savaş
istifa
istifa
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.Savaş, Ersoy’un 'İstifa edilmesi gerekiyor mu, siz düşünüyor musunuz?" sorusuna "Şehir o kadar zor durumda ki. Bırakıp kaçmak olmaz. İstifa etmesi gerekiyorsa 11 ilin belediye başkanı da istifa etsin. Ben istifa edeceksem 10 belediye başkanı da istifa etmeli" yanıtını verdi.“Neden en büyük yıkım Antakya'da oldu?” sorusuna da yanıt veren Savaş, “Burada tek bileşen belediye değil. Bunun hesabı verilecekse herkesin vermesi lazım. Yaralarımızı sardıktan sonra ben her aşamayı anlatayım” diye konuştu.Savaş, "Hatay'da şu an 21 bin 910 can kaybımız var maalesef. 30 bin 762 insanımız da yaralandı" bilgisini paylaştı.
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hatay, hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş, istifa, istifa
hatay, hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş, istifa, istifa

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Ben istifa edeceksem, 10 belediye başkanı da istifa etmeli

22:13 23.02.2023 (güncellendi: 22:29 23.02.2023)
© İHAHatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© İHA
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Şehir şu an o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz. İlçelerin yetkisi 9 yıldır bende değil. İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. Ben istifa edeceksem, 10 belediye başkanı da etmeli" şeklinde yanıt verdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
Savaş, Ersoy’un 'İstifa edilmesi gerekiyor mu, siz düşünüyor musunuz?" sorusuna "Şehir o kadar zor durumda ki. Bırakıp kaçmak olmaz. İstifa etmesi gerekiyorsa 11 ilin belediye başkanı da istifa etsin. Ben istifa edeceksem 10 belediye başkanı da istifa etmeli" yanıtını verdi.
“Neden en büyük yıkım Antakya'da oldu?” sorusuna da yanıt veren Savaş, “Burada tek bileşen belediye değil. Bunun hesabı verilecekse herkesin vermesi lazım. Yaralarımızı sardıktan sonra ben her aşamayı anlatayım” diye konuştu.
Savaş, "Hatay'da şu an 21 bin 910 can kaybımız var maalesef. 30 bin 762 insanımız da yaralandı" bilgisini paylaştı.
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