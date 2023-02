https://sputniknews.com.tr/20230223/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-savas-ben-istifa-edeceksem-10-belediye-baskani-da-istifa-etmeli-1067435131.html

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Ben istifa edeceksem, 10 belediye başkanı da istifa etmeli

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Ben istifa edeceksem, 10 belediye başkanı da istifa etmeli

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Şehir şu an o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz. İlçelerin... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.Savaş, Ersoy’un 'İstifa edilmesi gerekiyor mu, siz düşünüyor musunuz?" sorusuna "Şehir o kadar zor durumda ki. Bırakıp kaçmak olmaz. İstifa etmesi gerekiyorsa 11 ilin belediye başkanı da istifa etsin. Ben istifa edeceksem 10 belediye başkanı da istifa etmeli" yanıtını verdi.“Neden en büyük yıkım Antakya'da oldu?” sorusuna da yanıt veren Savaş, “Burada tek bileşen belediye değil. Bunun hesabı verilecekse herkesin vermesi lazım. Yaralarımızı sardıktan sonra ben her aşamayı anlatayım” diye konuştu.Savaş, "Hatay'da şu an 21 bin 910 can kaybımız var maalesef. 30 bin 762 insanımız da yaralandı" bilgisini paylaştı.

