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Hande Fırat: Erdoğan'a sunum yapıldı, seçim tarihi yüzde 99 netleşti
Hande Fırat: Erdoğan'a sunum yapıldı, seçim tarihi yüzde 99 netleşti
Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerin hangi tarihlerde yapılacağıyla ilgili sunum yapıldığını belirterek... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T11:20+0300
2023-02-23T11:20+0300
politika
hande fırat
seçim
recep tayyip erdoğan
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Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan ve en az 43 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlayan seçimlerin ertelenmesi tartışması devam ediyor.Hande Fırat, önceki akşam CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında seçimlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığını söyledi.Erdoğan'ın daha önce duyurulduğu gibi seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasının istediğini aktaran Fırat, şunları kaydetti:"Bugün iki önemli toplantı yapıldı. Bir tanesi parti dışında bir merkezde, biri partide. Pek çok teknik isim bir araya geldi, 'hangi tarihte yapılmalı' diye. Hürriyet Gazetesi'nde de yazmıştık. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ı istiyor.' diye. Bugünkü toplantıların neticesinde yüzde 99 oranında 14 Mayıs'ta seçim yapılacak gibi görünüyor.Bu akşam bir toplantı vardı. 'Teknik açıdan yetişecek mi, teknik olarak imkanlar el verecek mi? YSK seçmen kütüklerini deprem bölgesinde hazırlayacak mı' diye bakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta ısrarcı diye yazmıştım. YSK ve AK Parti'deki teknik isimler çalıştı. Akşam saatlerinde, Binali Yıldırım'dan Numan Kurtulmuş'a... Erdoğan'ın kurmayları bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yapıldı. Toplantıdan bana gelen bilgi seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı yönünde."
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hande fırat, seçim, recep tayyip erdoğan
hande fırat, seçim, recep tayyip erdoğan

Hande Fırat: Erdoğan'a sunum yapıldı, seçim tarihi yüzde 99 netleşti

11:20 23.02.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
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Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerin hangi tarihlerde yapılacağıyla ilgili sunum yapıldığını belirterek, "Toplantıdan bana gelen bilgi seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı yönünde" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan ve en az 43 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlayan seçimlerin ertelenmesi tartışması devam ediyor.
Hande Fırat, önceki akşam CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında seçimlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığını söyledi.
Erdoğan'ın daha önce duyurulduğu gibi seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasının istediğini aktaran Fırat, şunları kaydetti:
"Bugün iki önemli toplantı yapıldı. Bir tanesi parti dışında bir merkezde, biri partide. Pek çok teknik isim bir araya geldi, 'hangi tarihte yapılmalı' diye. Hürriyet Gazetesi'nde de yazmıştık. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ı istiyor.' diye. Bugünkü toplantıların neticesinde yüzde 99 oranında 14 Mayıs'ta seçim yapılacak gibi görünüyor.
Bu akşam bir toplantı vardı. 'Teknik açıdan yetişecek mi, teknik olarak imkanlar el verecek mi? YSK seçmen kütüklerini deprem bölgesinde hazırlayacak mı' diye bakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta ısrarcı diye yazmıştım. YSK ve AK Parti'deki teknik isimler çalıştı. Akşam saatlerinde, Binali Yıldırım'dan Numan Kurtulmuş'a... Erdoğan'ın kurmayları bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yapıldı. Toplantıdan bana gelen bilgi seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı yönünde."
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